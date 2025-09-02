Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Δεκάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν για τρεις ώρες σε συρμό του μετρό του Λονδίνου λόγω τεχνικής βλάβης κατά τη χθεσινοβραδινή ώρα αιχμής, αναγκαζόμενοι τελικά να περπατήσουν κατά μήκος της σήραγγας μέχρι να φτάσουν σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν τρένο της γραμμής Jubilee ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών Westminster και Waterloo. Βίντεο από το εσωτερικό της αμαξοστοιχίας δείχνει τον κόσμο να αποβιβάζεται από τα βαγόνια, τα οποία αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ως «ζεστά και ασφυκτικά γεμάτα».

Μια επιβάτιδα δήλωσε στο BBC: «Για περίπου μία ώρα ή και περισσότερο δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση, ούτε καν από τον οδηγό, επειδή είχε κοπεί το ρεύμα».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του οργανισμού μεταφορών του Λονδίνου ανέφερε: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες της γραμμής Jubilee που ακινητοποιήθηκαν σε ένα ελαττωματικό τρένο χθες το βράδυ και από τους επιβάτες των οποίων τα ταξίδια διαταράχθηκαν από αυτό το περιστατικό, το οποίο αφορούσε το τρένο που είχε πρόβλημα και ένα ακόμη ελαττωματικό τρένο.»

Σοβαρές καθυστερήσεις στη γραμμή Jubilee σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού της Τρίτης, με τη λειτουργία της να αναστέλλεται μερικώς για κάποιο διάστημα μεταξύ των σταθμών London Bridge και Green Park.

