Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, προσγειώθηκε σήμερα Τετάρτη στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Η ατζέντα της συζήτησης θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι δασμοί, καθώς την Παρασκευή λήγει η διορία που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Ρωσία να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης στην Ουκρανία, απειλώντας με επιβολή ακόμη πιο σκληρών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη απευθυνόμενος στον Τύπο πως σκοπεύει να λάβει αποφάσεις για το εάν και κατά πόσον θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία μετά τις συναντήσεις που θα έχει ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, με Ρώσους αξιωματούχους σήμερα στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

