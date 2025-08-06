Πεσκόφ: Η βελτίωση των σχέσεων Ρωσίας - ΗΠΑ «απαιτεί χρόνο»

Η βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον θα απαιτήσει χρόνο, εκτίμησε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS που μεταδόθηκαν σήμερα.

«Υπάρχει, φυσικά, αδράνεια σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε ο κ. Πεσκόφ, σχολιάζοντας το ότι δεν έχει υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και στον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Απαιτείται χρόνος για τις προσπάθειες, ώστε να επανέλθουν οι διμερείς σχέσεις σε ομαλό δρόμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Έκανε τα σχόλια αυτή την ημέρα που αναμένεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ στη ρωσική πρωτεύουσα για συνομιλίες μετά τις οποίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσει στην επιβολή σαρωτικών οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία και χώρες που αγοράζουν ιδίως πετρέλαιο και αέριο από αυτήν, καθώς παρέρχεται εντός της τρέχουσας εβδομάδας η προθεσμία την οποία έδωσε ο αμερικανός πρόεδρος στον ρώσο ομόλογό του για να κλείσει «συμφωνία» και να «βάλει τέλος» στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

