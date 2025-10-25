Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομικές συνεργασίες, δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται κοντά σε μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό της Ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται στην πραγματικότητα αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση. Είναι μια μεγάλη κίνηση από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να δεχθεί το πάγωμα του μετώπου», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στην εκπομπή «The Lead with Jake Tapper» του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν ότι η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει εντελώς, οπότε στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση που μπορεί να επιτευχθεί», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της DW, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη από το Όσλο, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ότι αποδέχεται κατ' αρχήν την αμερικανική πρόταση να «παγώσουν οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου» με τη Ρωσία, λέγοντας μάλιστα ότι πρόκειται για έναν «καλό συμβιβασμό».

Μία τέτοια λύση θα σήμαινε ωστόσο ότι η Ρωσία θα διατηρούσε υπό την κατοχή της το 78% της περιοχής του Ντονμπάς. Για τον Ζελένσκι αυτός δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά η εκκίνηση της όποιας συζήτησης ως «βάση διαπραγμάτευσης». Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε καν αυτόν τον συμβιβασμό προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αναφορικά με την αναβληθείσα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε την Παρασκευή ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αλλά «πιθανώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Εν τω μεταξύ, δημοσιογράφος του Axios, ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ότι ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να συναντηθεί το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.