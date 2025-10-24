Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο

Η Ουάσινγκτον επέβαλε σήμερα κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι αρνήθηκε να σταματήσει τη ροή κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, εντείνοντας την πίεση στον ηγέτη αυτής της χώρας της Λατινικής Αμερικής ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από τότε που ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε την εξουσία, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει εκτοξευτεί στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, πλημμυρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και δηλητηριάζοντας τους Αμερικανούς», ισχυρίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να ανθίσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει σθεναρά μέτρα για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Η αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών επί δεκαετίες μου επέφερε αυτό το μέτρο από την κυβέρνηση της ίδιας της κοινωνίας που βοηθήσαμε τόσο πολύ να σταματήσει την κατανάλωση κοκαΐνης. Είναι απολύτως παράδοξο – αλλά δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα γονατίσουμε ποτέ», τόνισε.

Το όνομα του Πέτρο προστίθεται έτσι σε μια λίστα με παγκόσμιους ηγέτες στους οποίους οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στη σύζυγο και τον γιο του Πέτρο και στον Αρμάντο Μπενεντέτι, υπουργό Εσωτερικών της Κολομβίας.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στην Κολομβία και την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει κάθε χρηματοδότηση προς τη χώρα αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

