Απεργία στη Lufthansa, ταλαιπωρία στα αεροδρόμια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι συνδικαλιστικές ενώσεις Cockpit και UFO της Lufthansa προκηρύσσουν αιφνιδιαστική απεργία για την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας καλύτερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Η απεργία επεκτείνεται και στις θυγατρικές εταιρείες Cityline και Lufthansa Cargo, και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις αναχωρήσεις από μεγάλα γερμανικά αεροδρόμια όπως της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Βερολίνου, Ντίσελντορφ, Αμβούργου, Βρέμης, Στουτγάρδης, Κολωνίας και Ανόβερου.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου Cockpit, Αντρέας Πινέιρο, προειδοποιεί για σημαντικές επιπτώσεις στα δρομολόγια της Lufthansa, παρά τη χρονιά εορτασμού των 100 χρόνων της εταιρείας.

Αιφνιδιαστική απεργία προκηρύσσουν για την Πέμπτη τα συνδικάτα Cockpit και UFO της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa. Ζητούν καλύτερες συνταξιοδοτικές παροχές.Ακόμα και σε μία ιστορική χρονιά, κατά την οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, η Lufthansa δεν θα αποφύγει τις απεργίες. Σε μία μάλλον απρόσμενη κίνηση το συνδικάτο των πιλότων Cockpit, αλλά και το συνδικάτο UFO που εκπροσωπεί τα πληρώματα καμπίνας, προκηρύσσουν από κοινού απεργιακές κινητοποιήσεις για την Πέμπτη (12.2.) στον εθνικό αερομεταφορέα της Γερμανίας.



Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται στη θυγατρική εταιρεία Cityline, καθώς και στη Lufthansa Cargo. Εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις με μισθολογικά αιτήματα είχαν γίνει για τελευταία φορά το 2024.

Πηγή: Deutsche Welle

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) εκτιμά ότι η απεργία επηρεάζει κυρίως τις αναχωρήσεις στα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, αλλά και στα αεροδρόμια του Βερολίνου, του Ντίσελντορφ, του Αμβούργου, της Βρέμης, της Στουτγάρδης, της Κολωνίας και του Ανόβερου. «Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στα δρομολόγια» προειδοποιεί ο πρόεδρος του συνδικάτου Cockpit Αντρέας Πινέιρο.Πολλές αναχωρήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί. Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να πραγματοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερες πτήσεις. Σύμφωνα με το dpa, η Lufthansa επιχειρεί να μεταφέρει τους επιβάτες που επηρεάζονται από την απεργία σε άλλες εταιρείες του ομίλου (Swiss, Austrian, Ita, Brussels Airlines, Eurowings, Discover).Πολύμηνες, αλλά άκαρπες διαπραγματεύσειςΤα συνδικάτα ζητούν καλύτερες συνταξιοδοτικές παροχές, με αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την πλευρά της εργοδοσίας. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από την απεργία μετά από επτά διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων, κατά τους οποίους η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους. Από την πλευρά του, ο Μίχαελ Νίγκεμαν, μέλος του Δ.Σ. της Lufthansa, λέει ότι «αυτή η κλιμάκωση είναι εντελώς αχρείαστη» και «μπορούμε να βρούμε λύση μόνο με τη διαπραγμάτευση, όχι με απεργία».Επιπλέον, το συνδικάτο UFO θέλει μία νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τα πληρώματα καμπίνας, ενώ απαιτεί διευκρινίσεις για τη θυγατρική Cityline που συρρκινώνεται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 800 θέσεις εργασίας. Φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι πιο ουσιαστικό. Σύμφωνα με την οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, o όμιλος Lufthansa βρίσκεται σε φάση συνολικής αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο δύο νέες θυγατρικές εταιρείες, οι City Airlines και Discover Airlines, καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο μέρος της παραδοσιακής πελατείας με χαμηλότερο κόστος.Πηγές: dpa, HB

