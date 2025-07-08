Ισραήλ: Παραδέχεται για πρώτη φορά ότι το Ιράν έπληξε στρατιωτικές τοποθεσίες

Στην πρώτη δημόσια παραδοχή, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι οι ιρανικές επιθέσεις τον περασμένο μήνα έπληξαν ορισμένες στρατιωτικές τοποθεσίες στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι επλήγησαν «πολύ λίγες» τοποθεσίες και ότι αυτές παραμένουν λειτουργικές.

Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως το ποιες στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν ή τη σοβαρότητα των ζημιών.

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για την αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση στις 13 Ιουνίου, που είχε στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και οπλοστάσια πυραύλων.

Οι ιρανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, όπως το Τελ Αβίβ και η Χάιφα, καθώς και στη νότια περιοχή του Ισραήλ γύρω από την Μπερσέβα, όπου υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις.

Αρκετά κτίρια επλήγησαν, αν και ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η πλειοψηφία των πυραύλων και των drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου πολέμου.

Στο Ισραήλ σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας στρατιώτης σε άδεια. Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι 935 άτομα σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες περιλάμβαναν και πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ο πόλεμος έληξε με συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στις 24 Ιουνίου, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ενεπλάκησαν στον πόλεμο, βομβαρδίζοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ως μέρος της πίεσης για αποκλιμάκωση.



Πηγή: skai.gr

