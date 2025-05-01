Απειλές Τραμπ: Κυρώσεις σε όσους αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οποιαδήποτε χώρα ή άτομο» αγοράζει πετρέλαιο ή πετροχημικά από το Ιράν θα υπόκειται αμέσως σε δευτερογενείς κυρώσεις.
Όποιος το κάνει αυτό «δεν θα επιτρέπεται να κάνει δουλειές με τις ΗΠΑ με με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.
Η ανάρτησή του έρχεται μετά την αναβολή ενός τέταρτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο στη Ρώμη.
Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, δήλωσε σήμερα πως η Ουάσινγκτον αναμένει ένα νέο γύρο συζητήσεων με την Τεχεράνη να διεξαχθεί στο εγγύς μέλλον.
Η Τεχεράνη κατηγόρησε νωρίτερα σήμερα την Ουάσινγκτον για «αντιφατική συμπεριφορά και προκλητικές δηλώσεις».
