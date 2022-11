Απάτη η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με «μητέρες εφέδρων» - Πιστές στον Πούτιν οι γυναίκες

Απάτη αποδείχτηκε πως ήταν η συνάντηση που είχε προ ημερών ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν με μητέρες στρατιωτών που έστειλε στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Συναντήθηκε με μια ομάδα εξαιρετικά πιστών σε αυτόν γυναικών που επιλέχθηκαν προσεκτικά για να μην κάνουν δύσκολες ερωτήσεις» αναφέρει το δημοσίευμα, την ώρα που πραγματικά εξαγριωμένες Ρωσίδες μητέρες και σύζυγοι, οι οποίες δεν συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή, εκνευρίστηκαν για τον ντροπιαστικό τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν τις απέφυγε.

«Θα ήθελα να το ξέρετε, ότι εγώ προσωπικά, και ολόκληρη η ηγεσία της χώρας - μοιραζόμαστε τον πόνο σας», είπε στις γυναίκες ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχαν στην επίσημη κατοικία του. «Καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός γιου - ειδικά για μια μητέρα… μοιραζόμαστε αυτόν τον πόνο» πρόσθεσε.

Another Putin fake show. Those women are actresses. Those 2 are an example and but even the others have been identified.



It is so revealing that with more than 80.000 killed Russian soldiers Putin couldn't find (or risk) to sit with a few widows. Pathetic to the core. https://t.co/n0IcpcxpLi pic.twitter.com/cssstKyEzB