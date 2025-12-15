Το Χόλιγουντ σε πένθος: Οι διάσημοι αποχαιρετούν τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του

Το Χόλιγουντ βρίσκεται σε σοκ μετά την είδηση του θανάτου του θρυλικού σκηνοθέτη και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ, και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Ο Κρίστοφερ Γκεστ, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης και συμπρωταγωνιστής του Ράινερ στις ταινίες «This Is Spinal Tap» και «The Princess Bride» μαζί με τη σύζυγό του Τζέιμι Λι Κέρτις εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση δηλώνοντας ότι είναι «συντετριμμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι από τον βίαιο και τραγικό θάνατο των αγαπημένων μας φίλων Ρομπ και Μισέλ Ράινερ.

Και πρόσθεσαν (μέσω Guardian): «Η μοναδική μας προτεραιότητα και φροντίδα αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους, όπου θα προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη. Θα υπάρξει άφθονος χρόνος αργότερα για να συζητήσουμε τις δημιουργικές ζωές που μοιραστήκαμε και τον μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο που είχαν και οι δύο στη βιομηχανία του θεάματος, στην πρώιμη παιδική ανάπτυξη, στον αγώνα για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στη παγκόσμια φροντίδα τους για έναν κόσμο που βρίσκεται σε κρίση. Χάσαμε σπουδαίους φίλους».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μισέλ, είναι «συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου».

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

«Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και τη τηλεόραση, μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της οθόνης. Πίσω όμως από κάθε ιστορία υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων - και μια δια βίου δέσμευση να τη μετατρέπει σε πράξη», συμπλήρωσε.

Ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Ο Ρομπ είναι ένας από τους ήρωές μου. Είχα την τιμή να τον αποκαλώ φίλο. Προσεύχομαι να μην είναι αυτό που ακούγεται. Τον είδα, μαζί με τη Μισέλ, μόλις πριν από δύο νύχτες».

One of my most cherished pictures. Rob was my true hero. A true visionary titan and a lovely lovely person. One never knows if it’s proper to post during something as tragic as this. But I just want the world to know what so many of us know in the industry. Rob was the best. 💔 pic.twitter.com/oDn1FW1vqb — Paul Feig (@paulfeig) December 15, 2025

Ο ηθοποιός Πολ Γουόλτερ Χάουζερ απέδωσε στην ταινία του Ράινερ «A Few Good Men», τον λόγο που έγινε ηθοποιός.

«Μισώ το ότι ο Ρομπ και η σύζυγός του έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά σίγουρα επηρέασαν εμένα και αμέτρητους άλλους όσο ήταν εδώ… Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς καλύτερος», έγραψε ο Χάουζερ στην ανάρτησή του στο Instagram. «Ο πόνος είναι έντονος. Επιστρέφω στο πλατό. Τον κρατάω σφιχτά καθώς κάνω τη δουλειά που με ενέπνευσε», συμπλήρωσε.

Ο Τζος Γκαντ έγραψε επίσης σε ανάρτησή του στο Ιnstagram: «Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της εποχής μας. Ήταν φίλος. Ήταν απλά ένας όμορφος άνθρωπος. Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του ήταν δύο από τις πιο ευγενικές και στοργικές ψυχές που θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Νοιαζόταν τόσο πολύ για όσους δεν είχαν φωνή. Αυτή η απώλεια είναι συγκλονιστική. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο πονάει αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.