Ευρωπαίοι ακροδεξιοί -μαζί τους και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου- ένωσαν τις δυνάμεις τους στη Μαδρίτη το Σάββατο και, βαδίζοντας στα χνάρια του Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκαν να κάνουν την Ευρώπη σπουδαία, ξανά.

Ήταν η πρώτη συγκέντρωση της τρίτης μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Πατριώτες για την Ευρώπη», έπειτα από τη σύστασή της - μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών - το περασμένο καλοκαίρι. Στόχος των μελών της ήταν να πείσουν πως αποτελούν την ορθότερη κυβερνητική εναλλακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως μία αλλαγή εξουσίας σε μία χώρα δημοκρατική. Ούτε ως ένα ξέσπασμα δημοκρατίας σε ένα έθνος που παρακμάζει», τόνισε η Γαλλίδα επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση», Μαρίν Λεπέν, προσθέτοντας ότι «γινόμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας αλλαγής».

Σύμφωνα δε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, «ο τυφώνας Τραμπ κατάφερε να αλλάξει, σε μόλις λίγες εβδομάδες, ολόκληρο τον κόσμο» και τα μέλη των Πατριωτών για την Ευρώπη «από αιρετικοί», σήμερα θεωρούνται «mainstream».

Στο συνεδριακό κέντρο Marriot στην ισπανική πρωτεύουσα έσπευσαν 2.000 υποστηρικτές τους για να δουν και να ακούσουν από κοντά εκτός από τον Ούγγρο πρωθυπουργό και τη Γαλλίδα Λεπέν, τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Ολλανδίας, Γκεέρτ Βίλντερς, τον Ιταλό της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, καθώς επίσης και τον Αυστριακό Χέρμπερτ Κικλ, ο οποίος, όμως, συμμετείχε μέσω βίντεο, αφού σε εξέλιξη παραμένουν διαπραγματεύσεις για να οριστεί ο νέος καγκελάριος της Αυστρίας.

Άπαντες δεσμεύτηκαν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Μεγάλος εχθρός τους, εκτός από τη woke κουλτούρα, τα δικαιώματα, η διαφορετικότητα, η αριστερά, το Ισλάμ, η μετανάστευση αλλά και το περιβάλλον… οι Βρυξέλλες.

«Εξαιτίας των Βρυξελλών η οικονομία μας βουλιάζει, εξαιτίας των Βρυξελλών τα χρήματά μας ξοδεύονται σε έναν άχρηστο πόλεμο στην Ουκρανία, εξαιτίας των Βρυξελλών, η Ευρώπη δέχεται επίθεση από παράτυπους μετανάστες», τόνιζε από το βήμα του συνεδρίου ο Βίκτορ Όρμπαν, ενώ ο Ματέο Σαλβίνι έστρεφε το βλέμμα του προς τη «μηχανή της Ευρώπης», τη Γερμανία με την ευχή το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να κερδίσει τις ομοσπονδιακές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Υποσχέθηκαν επίσης να φέρουν εις πέρας μία «Reconquista», όπως έκαναν στον Μεσαίωνα τα χριστιανικά βασίλεια του βορρά στα μουσουλμανικά τότε εδάφη της ιβηρικής χερσονήσου.

«Οι πολίτες μπούχτισαν από την παράνομη μετανάστευση. Και σας ρωτώ, δεν βαρεθήκατε με την εγκληματικότητα στην Ισπανία; Δεν έχετε ήδη αρκετή “ισλαμική μετανάστευση” στην Ισπανία; Δεν κουραστήκατε από τη woke παράνοια;», διερωτήθηκε ο Γκέερτ Βίλντερς, επικεφαλής του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία, που συμμετέχει στη διακυβέρνηση της Ολλανδίας.

«Ναι» απάντησαν οι συγκεντρωμένοι, ανάμεσα τους και παιδιά στα οποία οι γονείς τους τούς είχαν φορέσει ακόμη και καπέλα με το σλόγκαν του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again».

«Ζήτω τα έθνη. Ζήτω η αληθινή Ευρώπη. Ζήτω οι Πατριώτες για την Ευρώπη» αναφώνησε η Μαρίν Λεπέν από το βήμα και κάλεσε σε συνεργασία με το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι που συμμετέχει στην ευρωομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Συμμάχους αναζήτησε και ο επικεφαλής του ισπανικού ακροδεξιού VOX, Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο οποίος επίσης με τη σειρά του ευχήθηκε τη νίκη του ακροδεξιού AfD στις επικείμενες εκλογές στη Γερμανία.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έβαλε στο στόχαστρο έβαλε τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, κάνοντας λόγο για «ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση», ενώ έμφαση στη δημογραφική απειλή.

«Η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση μετατρέπει ολόκληρες πόλεις σε γκέτο και απειλεί την ασφάλειά μας. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα σύνορα. Η Ελλάδα, το λίκνο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, αντιμετωπίζει τον δημογραφικό αφανισμό λόγω της αντικατάστασης του πληθυσμού μέσω της λαθρομετανάστευσης» είπε χαρακτηριστικά.

