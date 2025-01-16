Ο επόμενος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας που ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Τετάρτη ότι η Κούβα πρέπει να βρίσκεται στη μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως θα ακυρώσει την απόφαση που ανακοίνωσε μια ημέρα νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου Δημοκρατικού προέδρου έκανε γνωστό πως αφαιρεί την Κούβα από αυτή τη μαύρη λίστα —η οποία περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις— στο πλαίσιο συμφωνίας με την Αβάνα για την αποφυλάκιση 550 και πλέον διαδηλωτών που παρέμεναν υπό κράτηση στη νήσο της Καραϊβικής.

Ο προαλειφόμενος επόμενος επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γιος κουβανών μεταναστών, ορκισμένος εχθρός της κομμουνιστικής επανάστασης με ηγέτη τον Φιδέλ Κάστρο που επικράτησε στην Κούβα το 1959, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρεί πως τη δεσμεύουν αποφάσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στο μυαλό μου πως ανταποκρίνεται στα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία», είπε ο γερουσιαστής της Φλόριντας, 53 ετών, χωρίς πάντως να πει ρητώς ότι θα ακυρώσει την απόφαση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Λίγα 24ωρα προτού εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο το 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ λάμβανε παρόμοια απόφαση, τοποθετώντας για ακόμη μια φορά την Κούβα στη μαύρη λίστα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε χθες πως η κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου έχει ανοικτά «φιλικές» σχέσεις με οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολά, κινήματα που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές οντότητες από την Ουάσιγκτον.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι το κουβανικό καθεστώς, για παράδειγμα, φιλοξενεί βάσεις κατασκοπείας όχι για μία, αλλά για δυο χώρες στην εθνική του επικράτεια, 90 μίλια (144 χλμ.) από τις ακτές των ΗΠΑ», πέταξε χωρίς άλλες διευκρινίσεις, αλλά χωρίς να υπάρχει καμιά αμφιβολία σε ποιες χώρες αναφερόταν.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να αναιρέσει τις συμφιλιωτικές χειρονομίες του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, που θεωρούσε αποτυχημένο τον αποκλεισμό και την απομόνωση που επιβάλλεται στο νησιωτικό κράτος από τις ΗΠΑ για πάνω από μισό αιώνα.

Μόλις τρεις ακόμη χώρες βρίσκονται σε αυτή τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ: το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Συρία.

Η επόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επανεξετάσει την υπόθεση αυτής της τελευταίας, μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

