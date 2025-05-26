Αντιδράσεις και στην Κίνα... από την απόφαση Τραμπ για το Χάρβαρντ

Οι διεθνείς φοιτητές - το μεγαλύτερο μερίδιο των οποίων προέρχεται από την Κίνα, λέει το Χάρβαρντ - αποτελούν περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού φοιτητικού σώματος του πανεπιστημίου.

Όταν ο Τραμπ ανακάλεσε ξαφνικά τη δυνατότητα του πανεπιστημίου να εγγράφει αλλοδαπούς φοιτητές, μια κίνηση που έκτοτε τα δικαστήρια απέκλεισαν προσωρινά, η κυβέρνηση της Κίνας ήταν από τις πρώτες που απάντησε.

«Η συνεργασία Κίνας-ΗΠΑ στην εκπαίδευση ωφελεί και τις δύο πλευρές», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή.

«Η Κίνα ήταν πάντα αντίθετη στην πολιτικοποίηση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης», είπε. «Οι σχετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα βλάψουν μόνο την εικόνα και τη διεθνή αξιοπιστία τους».

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, οι Κινέζοι φοιτητές αποτελούσαν το ένα τέταρτο του συνόλου των 1,1 εκατομμυρίων ξένων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν επίσης περισσότεροι από 5.600 μαθητές από το Χονγκ Κονγκ την ίδια χρονιά.

Την Παρασκευή, καθώς το Χάρβαρντ κατέθεσε μήνυση κατά της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ για τους αλλοδαπούς φοιτητές, ένα πανεπιστήμιο στο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι θα καλωσορίσει διεθνείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς του Χάρβαρντ, εκτός από φοιτητές με επιβεβαιωμένες προσφορές, είτε για μετεγγραφή είτε για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών του. «Είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε φοιτητές του Χάρβαρντ στην κοινότητά μας, προσφέροντάς τους τους πόρους και το ζωντανό περιβάλλον που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στους τομείς τους», δήλωσε ο Guo Yike, καθηγητής του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ.

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Μασαχουσέτη εξέδωσε προσωρινό διάταγμα την Παρασκευή που εμποδίζει την απαγόρευση. Αλλά το μέλλον των διεθνών εγγραφών στο Χάρβαρντ παραμένει αβέβαιο.

Μια φοιτήτρια που είχε λάβει πρόωρη απόφαση από πανεπιστήμιο των ΗΠΑ αποφάσισε να επικοινωνήσει με βρετανικά πανεπιστήμια που είχε προηγουμένως απορρίψει, για να τους ζητήσει να αποκαταστήσουν την υπό όρους προσφορά της και να της επιτρέψουν να πληρώσει μια προκαταβολή εν μέσω της αβεβαιότητας.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για το Χάρβαρντ ήταν η τελευταία σε μια σειρά εξελίξεων που επηρεάζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ και τους διεθνείς φοιτητές. Την Πέμπτη, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια μπλόκαρε μια απόφαση για ανάκληση της βίζας χιλιάδων ξένων φοιτητών και ακαδημαϊκών, εν μέσω των προσπαθειών της διοίκησης να πατάξει αυτό που περιγράφει ως αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη, λόγω διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων.

Καθώς οι διεθνείς φοιτητές του Χάρβαρντ αναμένουν την έκβαση της αγωγής του σχολείου κατά της διοίκησης Τραμπ, άλλοι φοιτητές στο εξωτερικό επανεξετάζουν τα σχέδιά τους να σπουδάσουν στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον.

«Πραγματικά θέλω να σπουδάσω στις ΗΠΑ», είπε ο Άρθουρ Λι, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής από την Κίνα, ο οποίος σπουδάζει διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και ανθεκτικότητας στο University College του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για διδακτορικές σπουδές εκεί λόγω της ακαδημαϊκής φήμης των ΗΠΑ και της διαθέσιμης χρηματοδότησης για έρευνα. «Αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες, το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω, είναι να περιμένω άλλα τέσσερα χρόνια», είπε.

