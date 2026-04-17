Η Anthropic σε αναζήτηση «ειρήνης» με τον Λευκό Οίκο

Ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, θα έχει σήμερα συνάντηση με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η έντονη διαμάχη της εταιρείας με το Πεντάγωνο σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε διατάξει όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησης να σταματήσουν χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic μετά την άρνηση της καλιφορνέζικης νεοφυούς επιχείρησης να παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον αμερικανικό στρατό.

«Διατάσσω ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαζόμαστε πλέον μαζί τους» είχε γράψει ο Τραμπ στο Truth Social στα τέλη Φεβρουαρίου. Τότε είχε πει ότι θα καταργούνταν σταδιακά εντός εξαμήνου όλα τα προϊόντα της εταιρίας που χρησιμοποιούσαν αμερικανικές υπηρεσίες όπως το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να αναγνωρίζει τη δύναμη του νέου μοντέλου AI της Anthropic, «Mythos», το οποίο διαθέτει εξαιρετικά προηγμένες, αλλά και δυνητικά επικίνδυνες, δυνατότητες, όπως η παραβίαση συστημάτων κυβερνοασφάλειας.

Πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι θα ήταν «εξαιρετικά ανεύθυνο» για τις ΗΠΑ να μην αξιοποιήσουν αυτά τα τεχνολογικά άλματα, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «θα αποτελούσε δώρο προς την Κίνα».

Η Anthropic έχει κινηθεί νομικά κατά του Πενταγώνου, αφού μπλοκαρίστηκε από συνεργασίες όταν ο Αμοντέι αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση της AI χωρίς περιορισμούς.

Ορισμένα τμήματα της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, καθώς και η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, δοκιμάζουν ήδη το μοντέλο Mythos. Το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες υπηρεσίες επίσης ενδιαφέρονται για τη χρήση του.

Μετά την προσφυγή της Anthropic στη δικαιοσύνη, οι διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο «πάγωσαν». Ωστόσο, η εταιρεία έχει προσλάβει συμβούλους με δεσμούς στον κύκλο του Τραμπ, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Η συνάντηση της Παρασκευής θεωρείται κρίσιμη για να ανοίξει ο δρόμος προς έναν συμβιβασμό.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Αμοντέι έχει κρίσιμη συνάντηση με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Τον Φεβρουάριο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ του έδωσε τελεσίγραφο να αποδεχθεί τους όρους του Πενταγώνου, κάτι που δεν έγινε.

Από τότε, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε νομική και πολιτική διαμάχη, με ορισμένους εντός της κυβέρνησης να θεωρούν ότι πλέον γίνεται αντιπαραγωγική.



Πηγή: skai.gr

