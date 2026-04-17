Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τριών ανθρώπων για απόπειρα εμπρησμού σε γραφεία που συνδέονται με τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι τρεις, δύο ενήλικοι άνδρες και ένας έφηβος, όλοι Βρετανοί, κατηγορούνται για εμπρησμό με πρόθεση έκθεσης ζωής σε κίνδυνο έπειτα από τη ρίψη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία της μητρικής εταιρείας του σταθμού Iran International, της Volant Media, το απόγευμα της Τετάρτης. Ο φλεγόμενος μηχανισμός έπεσε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και η φωτιά έσβησε από μόνη της χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Ο σταθμός Iran International, ο οποίος εδρεύει στο Λονδίνο και είναι επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι λίγο πριν από την επίθεση δεν είχε δοθεί η άδεια εισόδου σε ένα ύποπτο όχημα στα γραφεία του σταθμού στο Λονδίνο.

Ο 21χρονος Όισιν ΜακΓκίνες, ο 19χρονος Νέιθαν Νταν και ένα 16χρονο αγόρι, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα για νομικούς λόγους, πρόκειται να εμφανιστούν αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Ειδικά ο ΜακΓκίνες κατηγορείται και για επικίνδυνη οδήγηση.

Η αστυνομία είπε ότι ένα όχημα διέφυγε από τον τόπο της επίθεσης έπειτα από καταδίωξη από ένοπλους άνδρες ειδικής μονάδας της αστυνομίας που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε μια ημέρα μετά τη σύλληψη από την αστυνομία δύο υπόπτων έπειτα από απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή, επίσης στο βόρειο Λονδίνο.

Τον περασμένο μήνα, αρκετά ασθενοφόρα ιδιοκτησίας της οργάνωσης της εβραϊκής κοινότητας Hatzola πυρπολήθηκαν ενώ ήταν σταθμευμένα κοντά σε συναγωγή στην περιοχή Golders Green στο βόρειο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.