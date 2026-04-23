Πεντάγωνο: Διαψεύδει τα σενάρια για εξάμηνη διάρκεια στην αποναρκοθέτηση του Στενού

Το Πεντάγωνο απέρριψε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστούν έως και έξι μήνες για την εκκαθάριση ναρκών από το Στενό του Ορμούζ, οι οποίες απειλούν τη ναυσιπλοΐα.

«Μια εκτίμηση δεν σημαίνει ότι είναι και αξιόπιστη, και ένα εξάμηνο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ είναι αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο για τον υπουργό», δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι προβαίνουν σε «επιλεκτική χρήση διαρροών, πολλές από τις οποίες είναι ψευδείς, από απόρρητη κλειστή ενημέρωση», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «ανέντιμη δημοσιογραφία».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται ενημέρωση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να καθαριστεί πλήρως το Στενό του Ορμούζ από νάρκες που έχει τοποθετήσει ο ιρανικός στρατός, ενώ μια τέτοια επιχείρηση εκτιμάται ότι δεν θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του πολέμου.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η εκτίμηση, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα, παρουσιάστηκε από ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας σε απόρρητη ενημέρωση προς μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής. Σύμφωνα με πηγές, προκάλεσε δυσαρέσκεια τόσο σε Δημοκρατικούς όσο και σε Ρεπουμπλικανούς, καθώς υποδηλώνει ότι οι τιμές καυσίμων και πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές ακόμη και μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

