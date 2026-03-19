Συμπληρώνεται σήμερα 19 Μαρτίου ένας χρόνος από τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, με τους πολιτικούς αναλυτές στην Τουρκία να συμφωνούν πως τουλάχιστον έως τις προεδρικές εκλογές τέλη 2027 με αρχές 2028 δύσκολα δεν θα παραμείνει στη φυλακή.

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, χθες Τετάρτη πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη διαδήλωση έξω από το κτίριο του Δημαρχείου της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ.

Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας είναι και τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης:

«Δεν θέλουμε εκδίκηση αλλά δικαιοσύνη, εμείς ξέρουμε να είμαστε μαζί, γνωρίζουμε τη ζωή.

Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, και στεκόμαστε μαζί δίχως να μας καταπιέζουν.

Μόνος δεν υπάρχει λύτρωση, θα είμαστε όλοι μαζί δεν υπάρχει λύτρωση δίχως κανέναν μας.

Μόνος δεν υπάρχει λύτρωση, θα είμαστε όλοι μαζί δεν υπάρχει λύτρωση δίχως κανέναν μας.»

