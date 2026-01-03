Aνέλαβαν καθήκοντα τα νέα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία ξεκίνησαν τη διετή τους θητεία ως Μη Μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, αντικαθιστώντας την Αλγερία, τη Γουιάνα, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σλοβενία, των οποίων οι θητείες έληξαν τον περασμένο μήνα.

Τα πέντε αυτά κράτη πλαισιώνουν τα υπόλοιπα πέντε Μη Μόνιμα Μέλη — τη Δανία, την Ελλάδα, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία — τα οποία θα υπηρετήσουν έως το τέλος του έτους, μαζί με τις πέντε χώρες που έχουν μόνιμη παρουσία στο Συμβούλιο: την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

