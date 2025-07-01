Απίστευτη περιπέτεια έζησε μια οικογένεια που έκανε διακοπές στο κρουαζιερόπλοιο της Disney, με ένα κοριτσάκι να πέφτει από το κατάστρωμα στον ωκεανό και τον ήρωα πατέρα της να βουτάει για να τη σώσει.

Όπως ανέφεραν επιβάτες που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό, ο πατέρας έβγαζε φωτογραφίες το παιδί, που στεκόταν σε ένα κιγκλίδωμα, όταν ξαφνικά αυτό έπεσε στη θάλασσα. Ο άνδρας άμεσα έπεσε στο νερό, ενώ σήμανε και συναγερμός, με το πλήρωμα να κινητοποιείται.

«Το πλοίο κινούνταν πολύ γρήγορα και φαίνονταν σαν μικρές κουκίδες στη θάλασσα. Ο καπετάνιος επιβράδυνε το πλοίο και άλλαξε πορεία, ενώ έστειλαν ένα διασωστικό σκάφος για τον πατέρα και την κόρη», περιέγραψε στο CBS News, μια επιβάτιδα.

Hero dad dives into sea to save daughter who fell from Disney Dream cruise —treading water for 20 mins before pulled to safety https://t.co/GnPjUA1HS8 pic.twitter.com/Nul6FD5Tzi — New York Post (@nypost) June 30, 2025

Το κρουαζιερόπλοιο Disney Dream, που μπορεί να φιλοξενεί έως και 4.000 επιβάτες, επέστρεφε στο λιμάνι της Φλόριντα, μετά από ταξίδι 4 ημερών γύρω από τις Μπαχάμες, όταν έγινε το περιστατικό.

Η Disney επιβεβαίωσε πως δύο άτομα διασώθηκαν ενώ σε βίντεο που τράβηξαν επιβαίνοντες στο πλοίο, φαίνεται το σκάφος σώζει πατέρα και κόρη, που είναι καλά στην υγεία τους.

Wow, total chills watching this rescue of father and daughter after the dad jumped in to save her when she fell overboard off of The Disney Dream cruise ship. Dad of the year right there. pic.twitter.com/JzxPdaSTg3 — Jimni38 (@Jimni38) June 30, 2025

