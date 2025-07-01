Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δραματικές στιγμές στο κρουαζιερόπλοιο της Disney - Πατέρας πήδηξε στη θάλασσα για να σώσει την κόρη του (Βίντεο)

Ο πατέρας φωτογράφιζε το κοριτσάκι, όταν αυτό ξαφνικά έπεσε μέσα στον ωκεανό - Αντέδρασε άμεσα και έπεσε και ο ίδιος στο νερό - Τους διέσωσε σκάφος 

Κρουαζιερόπλοιο Disney

Απίστευτη περιπέτεια έζησε μια οικογένεια που έκανε διακοπές στο κρουαζιερόπλοιο της Disney, με ένα κοριτσάκι να πέφτει από το κατάστρωμα στον ωκεανό και τον ήρωα πατέρα της να βουτάει για να τη σώσει. 

Όπως ανέφεραν επιβάτες που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό, ο πατέρας έβγαζε φωτογραφίες το παιδί, που στεκόταν σε ένα κιγκλίδωμα, όταν ξαφνικά αυτό έπεσε στη θάλασσα. Ο άνδρας άμεσα έπεσε στο νερό, ενώ σήμανε και συναγερμός, με το πλήρωμα να κινητοποιείται.

«Το πλοίο κινούνταν πολύ γρήγορα και φαίνονταν σαν μικρές κουκίδες στη θάλασσα. Ο καπετάνιος επιβράδυνε το πλοίο και άλλαξε πορεία, ενώ έστειλαν ένα διασωστικό σκάφος για τον πατέρα και την κόρη», περιέγραψε στο CBS News, μια επιβάτιδα.

Το κρουαζιερόπλοιο Disney Dream, που μπορεί να φιλοξενεί έως και 4.000 επιβάτες, επέστρεφε στο λιμάνι της Φλόριντα, μετά από ταξίδι 4 ημερών γύρω από τις Μπαχάμες, όταν έγινε το περιστατικό.

Η Disney επιβεβαίωσε πως δύο άτομα διασώθηκαν ενώ σε βίντεο που τράβηξαν επιβαίνοντες στο πλοίο, φαίνεται το σκάφος σώζει πατέρα και κόρη, που είναι καλά στην υγεία τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρουαζιερόπλοιο Disney
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark