Ράλι καταγράφουν τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αναβολή από δικαστήριο μιας υπόθεσης που μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση του ηγέτη του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προσφέροντας βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στις αγορές που ανησυχούν για την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα. Η επόμενη ακρόαση για την υπόθεση, η οποία επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς για παρατυπίες στο συνέδριο του 2023 που εξέλεξε τον Oζγκιούρ Οζέλ ως πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η λίρα, οι μετοχές και τα ομόλογα ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση της αναβολής. Το νόμισμα κέρδισε έως και 0,3% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και κινείται στα 39,80. Ο δείκτης μετοχών αναφοράς Borsa Istanbul 100 σημειώνει «άλμα» άνω του 4%, ενώ η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων υποχώρησε.

«Η απόφαση του δικαστηρίου για αναβολή προσφέρει ουσιαστικά μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση για τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία. Το δικαστήριο δεν εγκαταλείπει την υπόθεση, αλλά δεν είναι και πολιτική χειροβομβίδα», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της SEB για τις αγορές του εξωτερικού, Erik Meyersson.

«Οι κίνδυνοι ήταν ότι οποιαδήποτε δικαστική απόφαση θα μπορούσε να υπονομεύσει την αντιπολίτευση, επιδεινώνοντας τις πολιτικές εντάσεις στην Τουρκία - αλλά με αυτή την εξέλιξη τώρα να αναβάλλεται για μια μελλοντική ημερομηνία, η μειωμένη αβεβαιότητα ευνοεί μια προσωρινά ισχυρότερη λίρα», δήλωσε ο Nick Rees, επικεφαλής μακροοικονομικών ερευνών της Monex Europe Ltd στο Λονδίνο.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει τον Σεπτέμβριο να ακυρώσει το συνέδριο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή του προκατόχου του Οζέλ, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος έχει ιστορικό αποτυχημένων εκλογικών εκστρατειών, ή σε έναν διορισμένο από την κυβέρνηση διαχειριστή. Και τα δύο σενάρια θα επιδεινώσουν τις πολιτικές εντάσεις και θα θέσουν σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη των επενδυτών που μόλις πρόσφατα άρχισε να ανακάμπτει. Ο Κιλιτσντάρογλου έχει εκφράσει την προθυμία του να επιστρέψει εάν ο Οζέλ απομακρυνθεί, διχάζοντας τα μέλη του κόμματος.

Οι αγορές έχουν ανησυχήσει από την αυξανόμενη καταστολή της αντιπολίτευσης, η οποία ξεκίνησε με τη σύλληψη, τον Μάρτιο, του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με υποτιθέμενες κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος είχε προβληθεί ως ο πιο ισχυρός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε την υποψηφιότητα του Οζέλ για την ηγεσία του κόμματος στο συνέδριο του 2023. Η φυλάκιση του Ιμάμογλου οδήγησε σε έξοδο ξένων επενδυτών από τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία. Το γεγονός αυτό οδήγησε την κεντρική τράπεζα στο να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά της για να σταθεροποιήσει τη λίρα.

Ο Onur Ilgen, επικεφαλής του τμήματος Treasury της MUFG Bank στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση θα μπορούσε τώρα να δώσει στην κεντρική τράπεζα «περιθώριο να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια με λιγότερους πολιτικούς κινδύνους στα υπόψη». Αναμένει μείωση κατά 350 μονάδες βάσης από την τράπεζα τον επόμενο μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια έκπληξη στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη.

Ο Οζέλ καλεί τους υποστηρικτές του σε διαδήλωση

Υπό τον Οζέλ, το CHP νίκησε το κόμμα του Ερντογάν στις τοπικές εκλογές πέρυσι, κερδίζοντας ορισμένα συντηρητικά προπύργια και διατηρώντας τον έλεγχο σε πόλεις-κλειδιά, όπως η Κωνσταντινούπολη και η πρωτεύουσα Άγκυρα. «Από την εκλογή του ως ηγέτης του CHP, ο Οζέλ αναζωογόνησε τη βάση του κόμματος και διεύρυνε σημαντικά την απήχησή του σε ένα ευρύτερο τμήμα του εκλογικού σώματος», δήλωσε ο Wolfango Piccoli, συμπρόεδρος της εταιρείας Teneo.

«Η αναβολή παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα και κινδυνεύει να βαθύνει τα ρήγματα εντός του CHP», είπε, προσθέτοντας ότι λειτουργεί υπέρ του προέδρου Ερντογάν, καθώς αναδεικνύει την έλλειψη συνοχής εντός της αντιπολίτευσης. Ο Οζέλ κάλεσε τους υποστηρικτές του να διοργανώσουν συγκέντρωση έξω από το κτίριο του δήμου της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Τρίτης, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών από την κράτηση του Ιμάμογλου, σε ανάρτησή του στο Χ μετά την ακροαματική διαδικασία.

«Προσκαλώ τη νεολαία, τις γυναίκες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους... όλους όσοι αγαπούν αυτή τη χώρα στον τόπο απ' όπου ξεκίνησαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οζέλ.

Πηγή: skai.gr

