Ινδία: Κατασχέθηκαν πολλά ζωντανά φίδια που μεταφέρθηκαν παράνομα στη χώρα

Οι τελωνειακές αρχές στην Ινδία συνέλαβαν χθες, Κυριακή, επιβάτη που μετέφερε παράνομα ζωντανά φίδια στο αεροδρόμιο της Μουμπάι (Βομβάη), ενώ πρόκειται για την τρίτη κατάσχεση λαθραίου φορτίου αυτού του είδους στην οποία προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές σε διάστημα ενός μήνα.

«Οι τελωνειακές αρχές απέτρεψαν νέα απόπειρα λαθρεμπορίου άγριων ζώων, 16 ζωντανά φίδια κατασχέθηκαν από επιβάτη που επέστρεφε από την Ταϊλάνδη», ανακοίνωσαν οι τελωνειακές αρχές του αεροδρομίου της μεγάλης πόλης της Ινδίας.

Ο άνδρας, ο οποίος αποβιβάστηκε χθες στο αεροδρόμιο, συνελήφθη και «διεξάγεται περαιτέρω έρευνα», αναφέρουν οι τελωνειακές αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Το φορτίο περιελάμβανε κυρίως φίδια που δεν είναι δηλητηριώδη, ή το δηλητήριό τους είναι υπερβολικά αδύναμο για να προσβάλει τον άνθρωπο και που συχνά πωλούνται ως κατοικίδια.

Στις αρχές Ιουνίου, οι ινδικές τελωνειακές αρχές είχαν συλλάβει επιβάτη που μετέφερε γύρω στις 40 δηλητηριώδεις οχιές και ο οποίος και πάλι είχε φτάσει από την Ταϊλάνδη.

Μερικές ημέρες αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν επίσης επιβάτη που μετέφερε γύρω στα 100 ζώα, μεταξύ των οποίων σαύρες, πτηνά και πόσουμ.

Η μη κυβερνητική οργάνωση TRAFFIC, η οποία αγωνίζεται κατά του λαθρεμπορίου ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προειδοποίησε κατά μιας «πολύ ανησυχητικής» τάσης της λαθραίας διακίνησης ζώων, λόγω του εμπορίου εξωτικών κατοικίδιων ζώων.

Πάνω από 7.000 ζωντανά ή νεκρά ζώα έχουν κατασχεθεί τα τελευταία τριάμισι χρόνια στις αεροπορικές μεταφορές ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.