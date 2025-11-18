Οι κυκλοφορίες τουλάχιστον δύο δημοφιλών ιαπωνικών ταινιών έχουν αναβληθεί στην Κίνα, καθώς οι χώρες βρίσκονται σε διαμάχη μετά τα πρόσφατα σχόλια της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για την Ταϊβάν.

Οι καθυστερημένες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν τις ταινίες Cells at Work! και Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης CCTV.

Τα εισιτήρια στους κινηματογράφους εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στην Κίνα για την επιτυχημένη ιαπωνική ταινία κινουμένων σχεδίων Demon Slayer: Infinity Castle, επιβεβαίωσε το BBC, αλλά το CCTV ανέφερε ότι οι πωλήσεις είχαν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς η διαμάχη επιδεινώθηκε.

Η Τακαΐτσι, σφοδρή επικριτής της Κίνας και των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, άφησε να εννοηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Οι διανομείς και εισαγωγείς ταινιών αποφάσισαν να αναβάλουν τις κυκλοφορίες, αφού αξιολόγησαν τη συνολική εικόνα των ιαπωνικών ταινιών στην Κίνα και το κλίμα στο κινεζικό κοινό, ανέφερε το CCTV τη Δευτέρα.

Το CCTV δεν ανέφερε για πόσο καιρό θα καθυστερήσουν οι κυκλοφορίες των ταινιών.

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι το Demon Slayer: Infinity Castle έχει αντιμετωπίσει «έντονη δυσαρέσκεια στο κινεζικό κοινό» μετά τα σχόλια της Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο στις 7 Νοεμβρίου ότι μια κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν που θα απειλούσε την επιβίωση της Ιαπωνίας θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση. Έκτοτε, το Πεκίνο προέτρεψε τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία και είπε στους φοιτητές να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο να σπουδάσουν εκεί, επικαλούμενο κινδύνους για την ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

