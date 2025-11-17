Αυξάνεται και πάλι η ένταση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν μετά και τα σχόλια του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι με το Πεκίνο να προειδοποιεί τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Την ίδια ώρα, η Ταϊβάν θα αρχίσει αυτή την εβδομάδα να διανέμει εκατομμύρια εγχειρίδια «πολιτικής άμυνας» στα νοικοκυριά, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να προετοιμάσει τους κατοίκους της για πιθανά έκτακτα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου κινεζικής επίθεσης.

Πρόσφατα «κατάφωρα προκλητικά σχόλια για την Ταϊβάν» «έχουν βλάψει περαιτέρω την ατμόσφαιρα για ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπων... δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία των Κινέζων πολιτών στην Ιαπωνία», ανέφερε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο «υπενθυμίζει στους Κινέζους πολίτες να απέχουν από την επίσκεψη στην Ιαπωνία προς το παρόν», ανέφερε.

Μετά την ανακοίνωση, αρκετές κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Air China, China Eastern και China Southern, δημοσίευσαν το Σάββατο ανακοινώσεις στους ιστότοπούς τους προσφέροντας στους πελάτες επιστροφή χρημάτων ή δωρεάν αλλαγές σε ορισμένα εισιτήρια προς την Ιαπωνία, ανέφερε το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Χθες Κυριακή, το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας συμβούλεψε επίσης τους πολίτες του να είναι προσεκτικοί όταν σχεδιάζουν να σπουδάσουν στην Ιαπωνία, επικαλούμενο μια «επιδεινούμενη κατάσταση δημόσιας ασφάλειας» στη χώρα και ισχυριζόμενο ότι υπήρξε «αύξηση των εγκλημάτων που στοχεύουν Κινέζους υπηκόους».

Οι κινήσεις του Πεκίνου είναι οι τελευταίες εκδηλώσεις οργής του σε μια διαμάχη περίπου μιας εβδομάδας, αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας απαντώντας σε ερώτηση στο ιαπωνικό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι μια κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα θεωρούνταν «μια κατάσταση που απειλεί την επιβίωση της Ιαπωνίας» και ως εκ τούτου θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η Ιαπωνία θα «υποστεί συντριπτική ήττα» εάν τολμήσει να επέμβει στρατιωτικά στο Στενό της Ταϊβάν.

«Εγχειρίδιο ασφαλείας» διανέμει η Ταϊβάν

Την ίδια ώρα, η Ταϊβάν θα ξεκινήσει τη διανομή εκατομμυρίων εγχειριδίων πολιτικής άμυνας σε νοικοκυριά σε όλο το νησί αυτή την εβδομάδα. Το εγχειρίδιο, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει για πρώτη φορά οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση που συναντήσουν εχθρικούς στρατιώτες και τονίζει ότι τυχόν ισχυρισμοί περί παράδοσης της Ταϊβάν θα πρέπει να θεωρούνται ψευδείς. Παρέχει επίσης οδηγίες για τον εντοπισμό καταφυγίων και την προετοιμασία κιτ έκτακτης ανάγκης.

«Αυτό το φυλλάδιο δείχνει την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Λιν Φέι-φαν, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ταϊβάν, ο οποίος επέβλεψε την προσπάθεια.

«Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του στενού της Ταϊβάν να καταλάβουν ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος εάν η Κίνα λάβει λάθος απόφαση, επειδή ο λαός της Ταϊβάν έχει την αποφασιστικότητα και τη σαφή δέσμευση να υπερασπιστεί τον εαυτό του και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτή τη δράση για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον» πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο περιγράφει σενάρια που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ταϊβάν, από δολιοφθορά υποθαλάσσιων καλωδίων και κυβερνοεπιθέσεις έως επιθεωρήσεις σκαφών της Ταϊβάν από ένα «εχθρικό έθνος» ως προοίμιο σύγκρουσης, ακόμη και μιας ολοκληρωτικής εισβολής.

Η διανομή περισσότερων από 9,8 εκατ. εγχειριδίων σε όλο το νησί θα ξεκινήσει αυτήν την εβδομάδα και σύντομα θα διανεμηθούν επίσης εγχειρίδια στα αγγλικά και σε άλλες ξένες γλώσσες, δήλωσε ο Λιν.

Μετά τη διανομή, ο Λιν είπε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους ανθρώπους να προετοιμάσουν τα προσωπικά τους κιτ έκτακτης ανάγκης μέσω διαφημιστικών εκστρατειών, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν είναι δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την ανάληψη του ελέγχου της Ταϊβάν. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν από την άλλη, απορρίπτει τις εδαφικές αξιώσεις της Κίνας, λέγοντας ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Πηγή: skai.gr

