Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο της Ισπανίας μετά τη συμφωνία για νέα μέτρα ασφαλείας

Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχώρησαν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο στην Ισπανία. Τα συνδικάτα των εργαζομένων ακύρωσαν την τριήμερη πανεθνική απεργία, η οποία είχε ξεκινήσει νωρίτερα τη Δευτέρα, αφού οι αρχές συμφώνησαν να ενισχύσουν τις επενδύσεις και το προσωπικό μετά από μια σειρά σιδηροδρομικών ατυχημάτων τους δύο τελευταίους μήνες.

Διαδοχικοί εκτροχιασμοί και τροχαία ατυχήματα άφησαν δεκάδες νεκρούς, πυροδοτώντας δημόσιο έλεγχο για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας. Σε εκτροχισμό τρένων υψηλής ταχύτητας στις 18 Ιανουαρίου στη νότια Ανδαλουσία έχασαν τη ζωή τους 46 ανθρώποι, ενώ εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας δύο ημέρες αργότερα στη βορειοανατολική Καταλονία σκότωσε έναν μηχανοδηγό.

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Η ισπανική κυβέρνηση θα επενδύσει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ (2,15 δισεκατομμύρια δολάρια) στη συντήρηση των σιδηροδρόμων έως το 2030 και θα προσλάβει 3.650 επιπλέον εργαζόμενους για τον δημόσιο διαχειριστή και φορέα εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας.

Θα αλλάξει επίσης το σύστημα που καταμετρά τον αριθμό των ωρών εργασίας των μηχανοδηγών και θα αυξήσει τον αριθμό των οδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για εργασίες συντήρησης.

Σε ανακοίνωσή της, η ένωση μηχανοδηγών SEMAF δήλωσε ότι είχε επιτύχει όλα τα αιτήματά της με μια συμφωνία που αντιμετώπιζε τις καθημερινές ανησυχίες για την ασφάλεια που έθεταν οι εργαζόμενοι σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές, σε ομάδες εργασίας και σε διαδικασίες ασφαλείας.

Το Υπουργείο Μεταφορών, ο σιδηροδρομικός φορέας Adif και η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν μέτρα που αποσκοπούν στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας, καθώς και στον καθορισμό σαφών ορίων και ευθυνών και στην ενίσχυση του προσωπικού, πρόσθεσε.

Τα συνδικάτα CCOO και UGT, τα μεγαλύτερα της χώρας, ενημέρωσαν επίσης τα μέλη τους στον σιδηροδρομικό τομέα ότι η απεργία αναβλήθηκε, με το CCOO να προειδοποιεί ότι θα παρακολουθεί αυστηρά την ορθή εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων.

Ωστόσο, τα μικρότερα συνδικάτα CGT και Sindicato Ferroviario δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την απεργία μέχρι την Τετάρτη, καθώς είχαν αποκλειστεί από τις συνομιλίες και δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας.

Η απεργία προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις, αν και το Υπουργείο Μεταφορών είχε ορίσει υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης: 73% για τα τρένα μεγάλων αποστάσεων, 75% για τις υπηρεσίες προαστιακού κατά την ώρα αιχμής και 50% κατά τις ώρες εκτός αιχμής.

«Αυτή είναι η τρίτη μου ακύρωση. Ελπίζω το τρένο στο οποίο έχω κάνει κράτηση, το οποίο υποτίθεται ότι θα αναχωρήσει σε μία ώρα, να αναχωρήσει όντως», δήλωσε στο Reuters ο 52χρονος Γάλλος Φρανσουά Μόντι.

«Αλλά καταλαβαίνω ότι η κατάσταση ασφαλείας είναι περίπλοκη, οπότε καταλαβαίνω τους μηχανοδηγούς».

Κεντρική φωτογραφία: Διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, για να διαμαρτυρηθούν για τις συνεχιζόμενες διαταραχές και την επιδεινούμενη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της Καταλονίας. Το πανό γράφει στα καταλανικά: «Χωρίς τρένα, δεν υπάρχει μέλλον».

