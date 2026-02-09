Ιράκ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε διυλιστήριο πετρελαίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί κοντά στο Τικρίτ, με έναν νεκρό εργαζόμενο και 13 τραυματίες.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες και δεν επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, σύμφωνα με το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου και την αστυνομία.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Εργαζόμενοι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν πως είδαν ένα πτώμα. Ενημέρωσαν πως οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία δεν φέρεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

