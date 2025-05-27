ΣΤΑΣΥ: Στις «ράγες» ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ, ο εκσυγχρονισμός συρμών και υποδομών της γραμμής Πειραιάς- Κηφισιά του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (Γραμμή 1 του Μετρό), συνολικής δημόσιας δαπάνης 90.382.520 ευρώ.

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζονται 14 συρμοί των 5 οχημάτων (70 βαγόνια), έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παραγωγικής λειτουργίας για τα επόμενα 25 χρόνια από την ολοκλήρωση της σύμβασης. Και δύο υποσταθμοί έλξης στο Ηράκλειο Αττικής και στο Νέο Φάληρο, που τροφοδοτούν τη Γραμμή 1, με ταυτόχρονη μετεγκατάσταση του υποσταθμού του Φαλήρου σε νέο κτίριο και τοποθέτηση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την ηλεκτροπέδηση των συρμών.

Στην πράξη περιλαμβάνονται και άλλες αναγκαίες τεχνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Δικαιούχος είναι οι «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

Πηγή: skai.gr

