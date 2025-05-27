Οι επιδοτήσεις που χορηγεί η Κίνα στον βιομηχανικό τομέα της παραγωγής χάλυβα «στρεβλώνουν» την παγκόσμια αγορά και φρενάρουν τις επενδύσεις για την απαλλαγή της χαλυβουργίας από τον άνθρακα, εκτιμά ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η παγκόσμια αγορά χάλυβα «στρεβλώνεται από μη αγοραίες δυνάμεις καθώς, οι παραγωγοί που δε λαμβάνουν επιδοτήσεις, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ισότιμη βάση τον ανταγωνισμό», αναφέρει στην έκθεσή του αυτή ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Οι επιδοτήσεις της χαλυβουργίας στην Κίνα (σε ποσοστό επί των εισπράξεων των επιχειρήσεων) είναι «πέντε φορές ανώτερες από τον μέσο όρο αυτών των άλλων οικονομιών», σύμφωνα με την έκθεση, την ώρα που οι εξαγωγές χάλυβα της Κίνας «έχουν υπερδιπλασιασθεί από το 2020».

Αυτές έφθασαν το επίπεδο ρεκόρ των 118 εκατομμυρίων τόνων (Mt) το 2024, ενώ οι κινεζικές εισαγωγές χάλυβα μειώθηκαν κατά σχεδόν 80%, στους 8,7 Mt.

Οι αλλαγές αυτές αναφορικά με την Κίνα, πρώτη παραγωγό χάλυβα παγκοσμίως, «αποτελούν μεγάλη πρόκληση» για τις άλλες χώρες, επειδή οι δικές τους εξαγωγές «έχουν μειωθεί» ενώ οι εισαγωγές τους «αυξάνονται κάθετα», παρατηρεί ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του με τίτλο «Προοπτικές για τον χάλυβα του ΟΟΣΑ 2025».

Από το 2020, οι εισαγωγές χάλυβα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 13% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 18% στην Ιαπωνία και την Κορέα, κατά 40% στη Βόρεια Αμερική, κατά 52% στην Τουρκία, κατά 60% στη Νότια Αμερική και έως 77% στην Ωκεανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

