Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ χαιρετίζει την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν ως ένα θετικό βήμα προς τον τερματισμό των σημερινών εχθροπραξιών και την αποκλιμάκωση των εντάσεων, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου υύπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ελπίζει ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη διαρκή ειρήνη και θα προωθήσει ένα περιβάλλον που θα ευνοήσει την αντιμετώπιση ευρύτερων, μακροχρόνιων ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να υποστηρίξουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

