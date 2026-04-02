Η χελώνα με το όνομα Jonathan θεωρείται η γηραιότερη εν ζωή ύπαρξη παγκοσμίως, με την ηλικία της να εκτιμάται στα…193 χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφόρησαν αναληθείς πληροφορίες, ότι πέθανε.

Οι εν λόγω φήμες φαίνεται πως προήλθαν από ψευδή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε επίσημη διάψευση, επιβεβαιώνοντας ότι η χελώνα Jonathan παραμένει εν ζωή και είναι καλά στην υγεία της.

Πηγή: skai.gr

