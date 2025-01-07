Ποιος ήταν ο Ζαν Μαρί Λεπέν

Ο ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία Ζαν-Μαρί Λεπέν πέθανε σήμερα Τρίτη 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Αν και έχει αποχωρήσει από το πολιτικό προσκήνιο εδώ και αρκετά χρόνια, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή της Γαλλίας.

Ο Ζαν Μαρί Λεπέν Γάλλος στρατιωτικός και πολιτικός, ήταν ιδρυτής και αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο από το 1972 έως το 2011, και δεν ήταν λίγες φορές που συγκρούστηκε με την κόρη του.

Ο Λεπέν γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1928 στο La Trinité-sur-Mer, της Βρετάνης. Έμεινε ορφανός όταν το σκάφος του πατέρα του ανατινάχτηκε από θαλάσσια νάρκη το 1942. Ανατράφηκε ως ρωμαιοκαθολικός και σπούδασε στο γυμνάσιο των Ιησουιτών François Xavier. Στη συνέχεια εισήλθε στην πανεπιστημιακή σχολή του Παρισιού και άρχισε να πωλεί στο δρόμο την εφημερίδα Action Francaise.

Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία ως επικεφαλής της φοιτητικής ένωσης στην Τουλούζη. Έγινε πρόεδρος του σωματείου Corporative des étudiants en droit, μιας ένωσης φοιτητών του δικαίου που ασχολούνταν κυρίως με την καταπολέμηση των κομμουνιστών. Είχε καταδικαστεί επανειλημμένα για επιθέσεις.

Λεγεώνα των Ξένων

Αφού έλαβε το δίπλωμά της Νομικής, κατατάχθηκε στη Λεγεώνα των Ξένων, στο 1o Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών. Υπηρέτησε στην Ινδοκίνα, μετά τη Μάχη του Ντιέν Μπιέν Φου του 1954, η οποία είχε χαθεί από τη Γαλλία και η οποία ώθησε τον πρωθυπουργό Πιέρ Μέντες να τερματίσει τον πόλεμο της Ινδοκίνας στη Διάσκεψη της Γενεύης. Υπηρέτησε επίσης, στο Σουέζ και την Αλγερία.

Ο Λεπέν ήταν κατά της μετανάστευσης στη Γαλλία, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, όπως δήλωνε, υπέρ του παραδοσιακού πολιτισμού και αξιών, του νόμου και της τάξης. Ήταν επίσης υπέρμαχος της θανατικής ποινής, και αυτή τη ρητορική κατάφερε να αναδείξει το Εθνικό Μέτωπο σε κόμμα με διψήφια ποσοστά. Η άνοδός του στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας είναι γνωστή ως «Λεπενισμός».

Ο Λεπέν ήταν πέντε φορές υποψήφιος για πρόεδρος της Γαλλίας και κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τις 21 Απριλίου 2002 προκαλώντας θόρυβο για την άνοδο της ακροδεξιάς.

«Πολιτική πατροκτονία»

Διεγράφη από το Εθνικό Μέτωπο από την κόρη του Μαρίν Λεπέν τις 20 Αυγούστου 2015, και έκτοτε βρέθηκε περιθωριοποιημένος από τη γαλλική πολιτική σκηνή. Ο ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με τις αντισημιτικές δηλώσεις του για το Ολοκαύτωμα, και η Λεπέν φοβήθηκε ότι θα χάσει ψήφους από τον μεσαίο χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.