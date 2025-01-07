Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε σήμερα την Αρμενία για την αδράνεια των αρχών της απέναντι σε ομοφοβικά δημοσιεύματα.

Δεκατέσσερις Αρμένιοι ακτιβιστές, μέλη ΜΚΟ, δημοσιογράφοι ή ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο με έδρα το Στρασβούργο.

Στο στόχαστρο ένα άρθρο με τίτλο «Υπηρετούν τα συμφέροντα του διεθνούς ομοφυλοφιλικού λόμπι: η μαύρη λίστα των εχθρών του έθνους και του κράτους», που δημοσιεύτηκε το 2014 στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Iravunk («Νόμος»).

Το άρθρο επιτίθετο στους «λομπίστες των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων», στο «αποκρουστικό φαινόμενο που ονομάζεται Eurovision», καθώς και στη νικήτρια της Eurovision του 2014, την Κοντσίτα Βουρστ, η οποία αποκαλούνταν «σκουπίδι της ανθρωπότητας».

Το άρθρο, το οποίο ακολούθησαν και άλλα, περιελάμβανε συνδέσμους με πρόσβαση τα προφίλ των εναγόντων στο Facebook.

Τα πρόσωπα αυτά επιχείρησαν να λάβουν αποζημίωση ενώπιον των αρμενικών δικαστηρίων, χωρίς επιτυχία όμως και έτσι προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ.

Στην απόφασή του που εκδόθηκε σήμερα το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) μεμονωμένα και σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (απαγόρευση των διακρίσεων).

Η Αρμενία πρέπει να καταβάλει 2.000 ευρώ σε κάθε ενάγοντα για ηθική βλάβη και 1.067 ευρώ στους ενάγοντες από κοινού για δικαστικά έξοδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.