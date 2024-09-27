Στους 33 οι νεκροί από τροπική καταιγίδα Χέλεν στις ΗΠΑ

Στους 33 ανέρχονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Χέλεν στη Φλόριντα, την Τζόρτζια, τη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα ενώ περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις Πολιτείες αυτές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Αστυνομία και πυροσβεστική έκαναν χιλιάδες διασώσεις στις πληγείσες περιοχές, ακόμη και στην Ατλάντα, όπου ένα συγκρότημα διαμερισμάτων εκκενώθηκε λόγω της πλημμύρας.

Η Χέλεν, που από ισχυρός τυφώνας υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, κινείται τώρα προς το Τενεσί και το Κεντάκι, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Γύρω στο μεσημέρι, περισσότεροι από 50 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στην ταράτσα ενός νοσοκομείου, στην κομητεία Γιουνικόι του Τενεσί, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Νόξβιλ. Τα νερά έχουν μετατρέψει σε βάλτο την αγροτική κοινότητα και, με την υπερχείλιση του ποταμού Νολιτσάκι, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα αδυνατούν να φτάσουν και να απομακρύνουν τους ασθενείς.

Οι διασώσεις συνεχίζονται με βάρκες.

Στη δυτική Βόρεια Καρολίνα, οι αρχές της κομητείας Ράδερφορντ προειδοποίησαν τους κατοίκους κοντά στο Φράγμα της Λίμνης Λιουρ να φύγουν και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υψηλότερα σημεία καθώς φοβούνταν ότι το φράγμα θα κατέρρεε ανά πάσα στιγμή.

Στη γειτονική κομητεία Μπάνκομπι, έκλεισαν λόγω κατολισθήσεων οι διαπολιτειακοί οδικοί άξονες 40 και 26.

Στη Φλόριντα, νερά παρέσυραν τροχοβίλες στο Σταϊνχάτσι και πολλοί δρόμοι στην Τάμπα έχουν γίνει αδιάβατοι λόγω των νερών. Στην κομητεία Πάσκο, οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις διέσωσαν 65 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κέβιν Γκάθρι, ο διευθυντής των υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών της Φλόριντας, προέτρεψε τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να μην βγαίνουν στους δρόμους. «Έχουμε 1.500 διασώστες στι περιοχές αυτές. Σας εκλιπαρώ. μην μπαίνετε στον δρόμο τους, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

