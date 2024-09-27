Ανώτατος ηγέτης Ιράν: Oι δολοφονίες δεν θα λύσουν το πρόβλημα του Ισραήλ

Το Ισραήλ υπερβαίνει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης και η κατάσταση γίνεται σοβαρή, προειδοποίησε απόψε ο Αλί Λαριτζανί, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Οι δολοφονίες δεν θα λύσουν το πρόβλημα του Ισραήλ (…) Με τη δολοφονία των ηγετών της αντίστασης, άλλοι θα πάρουν τη θέση τους», είπε ο Λαριτζανί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

