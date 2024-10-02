Aναχωρεί C-130 για τον επαναπατρισμό Ελλήνων και Κυπρίων από Βηρυτό

Αναχωρεί C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για επαναπατρισμό Ελλήνων και Κυπρίων από τη Βηρυτό.

H αναχώρηση θα γίνει εκτός απροόπτου, πιθανόν την Πέμπτη (3/10).

Σε ετοιμότητα βρίσκονται δύο C-130 για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από τον Λίβανο όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας ενόψει της συνεδρίασης το απόγευμα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταξύ άλλων, εξετάσθηκε η συνδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην επιχείρηση απεγκλωβισμού Κυπρίων πολιτών από τον Λίβανο.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από τον Λίβανο, εφόσον χρειαστεί και αποφασίσθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο επιπλέον μεταγωγικά αεροσκάφη C- 130.

Για τον ίδιο λόγο δόθηκε εντολή από την αρμόδια ηγεσία να τεθούν σε ετοιμότητα Μονάδες Επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ των οποίων Μονάδες Επιφανείας με δυνατότητα μεταφοράς πολιτών.

Εξετάσθηκε τέλος το ζήτημα της εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων συνδρομής στον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή με κάθε διαθέσιμο μέσο, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.