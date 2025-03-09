Στις 9 Μαρτίου του 1959 κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ από την Μattel μία «ενήλικη» κούκλα ονόματι Μπάρμπι (Barbie), εμπνευσμένη από μία αντίστοιχη κούκλα που κυκλοφορούσε ήδη στην Γερμανία.

Η πρώτη Μπάρμπι φορούσε ριγωτό ολόσωμο μαγιό, διατίθετο σε δύο εκδοχές, μελαχρινή ή ξανθιά ενώ κόστιζε 3 δολάρια.

Το όνομά της το πήρε από το χαϊδευτικό όνομα της μικρής κόρης της ιδιοκτήτριας της Mattel.

H αμερικανίδα επιχειρηματίας Ρουθ Χάντλερ (1916-2002) παρατήρησε ότι η κόρη της Μπάρμπαρα έπαιζε με χάρτινες κούκλες και διασκέδαζε δίνοντάς τους ρόλους ενήλικων γυναικών, σε μία εποχή που οι κούκλες αναπαριστούσαν μόνο μορφές νηπίων. Έτσι, της δημιουργήθηκε η ιδέα για την κατασκευή μιας ενήλικης κούκλας, που θα κάλυπτε ένα κενό στην αγορά.

Κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού στην Γερμανία, η Χάντλερ ανακάλυψε μία ενήλικη κούκλα με το όνομα Μπιλντ Λίλι (Bild Lilli) που γνώριζε μεγάλη επιτυχία μεταξύ των νεαρών κοριτσιών.

Με την επιστροφή της στις ΗΠΑ, η Χάντλερ ξανασχεδίασε την κούκλα και της ονόμασε Μπάρμπι.

Η νέα κούκλα έκανε την παρθενική της εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Παιγνιδιών της Νέας Υόρκης στις 9 Μαρτίου 1959 και αυτή θεωρείται η επίσημη ημερομηνία γέννησης της Μπάρμπι.

Η εταιρεία Mattel απέκτησε τα δικαιώματα της Bild Lilli το 1964 και σταμάτησε την παραγωγή της, αποκτώντας το μονοπώλιο στην αγορά.

Γύρω από την Μπάρμπι στήθηκε από την αρχή σχεδόν της κυκλοφορίας της μία ολόκληρη βιομηχανία, που απέφερε πακτωλό χρημάτων στη Ματέλ: ποικιλία ρούχων και αξεσουάρ για την κούκλα, κούκλες με φίλους και φίλες της Μπάρμπι, βιβλία, ταινίες και βιντεοπαιχνίδια με ηρωίδα την Μπάρμπι.

Από τη δεκαετία του ‘70 η Μπάρμπι άρχισε να διεθνοποιείται και να κατακτά τον κόσμο ενώ η Ματέλ παρουσίασε τη Μαύρη Μπάρμπι, την Ισπανόφωνη Μπάρμπι, την Ανατολίτισσα Μπάρμπι κ.ο.κ.

Η ιστορία της Μπάρμπι

Το πλήρες όνομα της Μπάρμπι είναι Μπάρμπαρα Μίλισεντ Ρόμπερτς, σύμφωνα με τους βιογράφους της και τα αναρίθμητα βιβλία με ιστορίες της που έχουν κυκλοφορήσει.

Οι γονείς της είναι ο Τζορτζ και η Μάργκαρετ Ρόμπερτς και κατάγεται από την πόλη Γουίλοους του Γουινσκόνσιν.

Είναι απόφοιτος Λυκείου κι έχει μία χαλαρή ερωτική σχέση με τον νεαρό Κεν Κάρσον, που εμφανίστηκε ως κούκλα το 1961 και το μικρό του όνομα είναι δανεισμένο από τον γιο της οικογένειας Χάντλερ.

Η Μπάρμπι είναι αρκετά ευκατάστατη.

Στο σπίτι της έχει γύρω στα 40 ζώα (κατοικίδια και μη) και διαθέτει μία σειρά από ακριβά αυτοκίνητα. Έχει άδεια για κάθε κινούμενο όχημα και μπορεί με την ίδια άνεση να πιλοτάρει αυτοκίνητο, αεροπλάνο και διαστημόπλοιο.

Όταν, όμως, η περίσταση το απαιτεί, εκτελεί και καθήκοντα αεροσυνοδού. Στόχος της Ματέλ είναι να δείξει ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν σε κάθε τομέα της ζωής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.