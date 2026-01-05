Αμήχανη η ΕΕ στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Βαριά «σκιά» στην Ευρώπη ρίχνει η επιδρομή στη Βενεζουέλα και η επέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» σε χώρα της Νοτίου Αμερικής για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επικρατεί αμηχανία, που κατέστη έκδηλη στη χθεσινή επίσημη ανακοίνωση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας εκ μέρους 26 κρατών-μελών, καθώς η Ουγγαρία αρνήθηκε να συνυπογράψει.

Πηγή: Deutsche Welle

Η «επιχείρηση» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο το περασμένο Σάββατο προκαλεί τεράστια νομικά και ηθικά ζητήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Για όσα χρόνια κρατά ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας, ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο υπερασπιζόμενη την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της .Η ανακοίνωση της Κάλλας πάντως δεν διευκρινίζει εάν αυτές οι δύο βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου παραβιάστηκαν από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Εκείνο που υπογραμμίζεται απλώς είναι ότι «οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να τηρηθούν» ενώ σημειώνεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν «ιδιαίτερη ευθύνη» να το πράξουν.Με εξαίρεση την Ισπανία, όπου ο πρωθυπουργός της Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε ευθέως σε «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου στη Βενεζουέλα, μια πράξη που καταδικάζουμε έντονα», άλλα κράτη-μέλη όπως και η Ελλάδα, απέφυγαν να καταδικάσουν ευθέως την αμερικανική παρέμβαση ζητώντας απλώς «αποκλιμάκωση» ή υπογραμμίζοντας ότι «παρακολουθούν στενά την κατάσταση».Η μεγάλη ανησυχία των Ευρωπαίων, όπως παραδέχονται παρασκηνιακά Ευρωπαίοι διπλωμάτες, είναι να μην προκληθεί ο Τραμπ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία εν μέσω των προσπαθειών για ειρήνευση στην Ουκρανία και πιθανών επιπτώσεων για την ασφάλεια της Ευρώπης που συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη των ΗΠΑ.Παράδειγμα για το μέλλον;Παρά το ό,τι στην πλειοψηφία τους τα κράτη-μέλη δεν αναγνώριζαν ως νόμιμο ηγέτη τον Νικολάς Μαδούρο, η έλλειψη αποφασιστικής καταδίκης της αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα ενδεχομένως ενθαρρύνει παρόμοιες επιχειρήσεις και σε άλλες χώρες με τον κίνδυνο να υπάρξει παρόμοια κίνηση σύντομα και στην Γροιλανδία.Σε συνέντευξή του στο περιοδικό the Atlantic, ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του κατά της Γροιλανδίας. «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη Γροιλανδία», είπε, ενώ η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, ανάρτησε στα social media τον χάρτη της Γροιλανδίας καλυμμένο με τα χρώματα των ΗΠΑ με τη φράση «σύντομα».«Είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας…» σχολίασε χθες η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν, καλώντας τη διοίκηση Τραμπ να «σταματήσει τις απειλές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.