Αμερικανός αξιωματούχος: Τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί

Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να πληρώσουν «αυτό που τους αναλογεί» πριν εξετάσουν τη διεύρυνση του οργανισμού, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε άφησε να εννοηθεί ότι οι χώρες-μέλη πρέπει στο μέλλον να διαθέτουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνά τους.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον αμερικανικό λαό να διευρύνει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ ενώ τα σημερινά μέλη δεν πληρώνουν το μερίδιό τους», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, που έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ προεδρικός απεσταλμένος για ειδικές αποστολές, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο περιθώριο του Φόρουμ του Νταβός και στην οποία παρενέβη μέσω βιντεοσύνδεσης.

Το σχόλιο αυτό ακολούθησε δήλωση του Ρούτε που ήταν παρών, ο οποίος είπε ότι «η πλήρης ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι τότε το πιο εύκολο αποτέλεσμα» για την Ουκρανία, εάν βρεθεί μια «βιώσιμη» ειρήνη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες καταβάλλουν το σωστό ποσό. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέπουμε τον πόλεμο. Και αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη απειλή από την πλευρά του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γκρενέλ, επικρίνοντας το γεγονός ότι ο προκάτοχος του Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν, είχε σταματήσει να μιλά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι Αμερικανοί είναι πολύ απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και ότι οι ηγέτες μας δεν συνομιλούν μεταξύ τους για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα προβλήματα», εκτίμησε.

Το 2023, οι 32 χώρες του ΝΑΤΟ είχαν ορίσει ως ελάχιστο ποσοστό για τις αμυντικές δαπάνες το 2% του ΑΕΠ, αλλά ο Τραμπ έχει προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό αυτό σε 5%.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης, ο Ρούτε εμφανίστηκε να συμφωνεί με το γεγονός ότι οι δαπάνες των κρατών-μελών πρέπει να αυξηθούν.

«Πρέπει συλλογικά να κινηθούμε και να αποφασίσουμε για τον ακριβή αριθμό κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά αυτό θα είναι σημαντικά πάνω από το 2%», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

