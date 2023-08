Αμερικανικός εφιάλτης ή το τέλος του κακού; Κόσμος 07:17, 03.08.2023 linkedin

Το κατηγορητήριο κατά του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ολοένα και φουσκώνει με τον επικρατέστερο για το προεδρικό χρίσμα υποψήφιο του κόμματος των Ρεπουμπλικανών να είναι πλέον αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή παραπομπή του σε δίκη