«Επιρροή στη Μεσόγειο»: Η Άγκυρα δοκίμασε ναυτικό πυροβόλο διαμετρήματος 127 χιλιοστών - Δείτε βίντεο

Το πυροβόλο εγκαταστάθηκε ήδη στη φρεγάτα TCG Fatih, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμές πραγματικών πυρών. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε πλάνα  

Φρεγάτα

Η Άγκυρα δοκίμασε νέο ισχυρό όπλο και δημοσίευσε ένα βίντεο στο πλαίσιο της προπαγάνδας για αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις. 

Η τουρκική εταιρεία MKE, παρήγαγε και δοκίμασε, για πρώτη φορά, ναυτικό πυροβόλο διαμετρήματος 127 χιλιοστών — έναν τύπο πυροβόλου που συνήθως εισάγεται από τις ΗΠΑ ή την Ιταλία. Το βίντεο, «ντυμένο» με επική μουσική δείχνει πλάνα του βεληνεκούς του πυροβόλου. 

Το νέο πυροβόλο έχει ήδη εγκατασταθεί στη φρεγάτα TCG Fatih, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμές πραγματικών πυρών. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε σχετικά πλάνα. 

Για την Άγκυρα, αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την ανεξαρτησία από τους Δυτικούς προμηθευτές και μια ώθηση στη στρατηγική της επιρροή στη Μεσόγειο.
 

