Η Άγκυρα δοκίμασε νέο ισχυρό όπλο και δημοσίευσε ένα βίντεο στο πλαίσιο της προπαγάνδας για αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις.

🇹🇷Turkey has tested a new powerful weapon and released an impressive video



The company MKE has, for the first time, fully produced and tested a 127 mm naval gun barrel — a type of artillery usually imported from the US or Italy.



The new barrel has already been installed on… pic.twitter.com/nU5NMjuCGR November 20, 2025

Η τουρκική εταιρεία MKE, παρήγαγε και δοκίμασε, για πρώτη φορά, ναυτικό πυροβόλο διαμετρήματος 127 χιλιοστών — έναν τύπο πυροβόλου που συνήθως εισάγεται από τις ΗΠΑ ή την Ιταλία. Το βίντεο, «ντυμένο» με επική μουσική δείχνει πλάνα του βεληνεκούς του πυροβόλου.

Το νέο πυροβόλο έχει ήδη εγκατασταθεί στη φρεγάτα TCG Fatih, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμές πραγματικών πυρών. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε σχετικά πλάνα.

Για την Άγκυρα, αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την ανεξαρτησία από τους Δυτικούς προμηθευτές και μια ώθηση στη στρατηγική της επιρροή στη Μεσόγειο.



"Milli Deniz Topu Denizhan Projesi kapsamında şirketimiz (MKE) tarafından geliştirilen 127 mm/54 kalibre namlu, TCG Fatih'de konuşlu silah sistemine entegre edilerek ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmiştir."



Güzel bir gelişme. TCG Fatih fırkateyni geçtiğimiz yıl "Test ve… pic.twitter.com/FoQlFMlmz4 — BATTLESHIP LOVER ⚓ (@Yamato_Armada) November 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.