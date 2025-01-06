Αλβανία: Διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές πόλεις

Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν χθες Κυριακή σε αρκετές πόλεις της νότιας και δυτικής Αλβανίας.
Γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 στην Ελλάδα), στο σκοτάδι βυθίστηκαν το Δυρράχιο, το Φίερι, το Μπεράτι, η Αυλώνα και άλλες περιοχές, όπως μετέδωσαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.
Ειδικά συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και οι αρχές αναφέρουν πως τα προβλήματα επιλύονται σταδιακά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
