Αλβανία: Διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές πόλεις

Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν χθες Κυριακή σε αρκετές πόλεις της νότιας και δυτικής Αλβανίας.

Γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 στην Ελλάδα), στο σκοτάδι βυθίστηκαν το Δυρράχιο, το Φίερι, το Μπεράτι, η Αυλώνα και άλλες περιοχές, όπως μετέδωσαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικά συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και οι αρχές αναφέρουν πως τα προβλήματα επιλύονται σταδιακά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

