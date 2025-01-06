Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέκρινε έντονα τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ, για την πρόθεσή του να αφαιρέσει το δικαίωμα κτήσης της αμερικανικής ιθαγένειας εκ γενετής. Όσοι γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν αυτομάτως την αμερικανική υπηκοότητα, ανεξαρτήτως εάν οι γονείς τους είναι πολίτες των ΗΠΑ ή εάν έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν είπε πως η πεποίθηση περί φυλετικής ανωτερότητας των λευκών αντιπροσωπεύει απειλή για την αμερικανική κοινωνία. «Είμαστε το μεγαλύτερο πολυπολιτισμικό έθνος στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε τόσο ισχυρό. Είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε αυτό που είμαστε», τόνισε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο NBC ότι από την πρώτη ημέρα της προεδρικής του θητείας θα επιδιώξει να αφαιρέσει το δικαίωμα κτήσης της αμερικανικής ιθαγένειας από όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση «αλλαγής ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος εκ γενετής – εάν γεννηθείς στη χώρα… δεν είσαι πολίτης της; Τι συμβαίνει;», είπε ο Μπάιντεν.

Ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε επίσης δριμεία κριτική στον Τραμπ επειδή παρότρυνε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση. «Είναι γελοίο. Είναι γελοίο», τόνισε.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε αντιμεταναστευτική ρητορική για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του ενόψει των εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου, τις οποίες τελικά κέρδισε επικρατώντας της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς σχετικά με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Μπάιντεν είπε πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ αντιπροσώπευε «πραγματική απειλή για τη δημοκρατία».

Αρνούμενος να αποδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του να συρρεύσουν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων που ανέδειξαν νικητή τον Τζο Μπάιντεν.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχαστεί», είπε ο 82χρονος πρόεδρος για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

