Δώδεκα άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, προφανώς από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, στους κοιτώνες που βρίσκονται κοντά σε εστιατόριο σε χιονοδρομικό κέντρο της Γεωργίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν ίχνη βίας στα σώματα» των θυμάτων, 11 εκ των οποίων είναι αλλοδαποί υπήκοοι και ένας γεωργιανής υπηκοότητας, που βρέθηκαν «μέσα στους κοιτώνες στον δεύτερο όροφο ενός ινδικού εστιατορίου στο Γκουνταούρι», χιονοδρομικό κέντρο στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν το Σάββατο.

Φωτογραφία των εγκαταστάσεων στους πρόποδες του βουνού δείχνει ότι πρόκειται για τριώροφο εστιατόριο με το ανώτερο τμήμα του πιθανότατα να χρησιμοποιείται για τη διαμονή του προσωπικού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, «κοντά στα δωμάτια» και «μέσα στο κτίριο» είχε τοποθετηθεί μια γεννήτρια, αναφέρουν οι αρχές της Γεωργίας.

«Αυτή η γεννήτρια πετρελαίου προφανώς τέθηκε σε λειτουργία επειδή σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στο κτίριο» την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ξεκίνησε έρευνα και διατάχθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των 12.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

