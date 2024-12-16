Βρετανία: 12χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το θάνατο 80χρονου

Για τον θάνατο ενός 80χρονου άνδρα κατηγορείται ένα 12χρονο κορίτσι στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Leicestershire, το 12χρονο κορίτσι κατηγορείται για ανθρωποκτονία αφότου ο 80χρονος Bhim Kohli πέθανε από σοβαρά τραύματα που υπέστη ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στο Franklin Park, κοντά στο σπίτι του στην Braunstone Town, Leicestershire, την 1η Σεπτεμβρίου.

Το κορίτσι, το οποίο δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, πρόκειται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο Νέων της Λέστερ που συνεδριάζει στο Ειρηνοδικείο της Λέστερ σήμερα Δευτέρα.

Ένα 15χρονο αγόρι έχει ήδη κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Bhim Kohli και αναμένεται να εμφανιστεί στο Leicester Crown Court αργότερα αυτή την εβδομάδα.

