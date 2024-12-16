Ο Isak Andic, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας λιανικής πώλησης ρούχων Mango, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Το περασμένο Σάββατο, έκανε πεζοπορία με τον γιο του, σε δύσβατο μονοπάτι κοντά στα βουνά Μονσερά και άγνωστο πώς έπεσε σε χαράδρα 100 μέτρων. Ο γιος του, κάλεσε βοήθεια και ελικόπτερο έφτασε στο σημείο, αλλά για τον ιδρυτή των Mango, ήταν αργά.

Δείτε το βίντεο:

Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 2.100 καταστήματα σε 110 χώρες. Οι διεθνείς δραστηριότητές της αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα των εσόδων της.

Ο Andic άνοιξε το πρώτο του κατάστημα ρούχων στη Βαρκελώνη το 1984, πήρε την εταιρεία διεθνώς το 1992 και άνοιξε το 1.000ο κατάστημά του το 2007.

Ο γιος του και διάδοχος Jonathan Andic (γενν. 1981) συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.