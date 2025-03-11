Οι δυσάρεστες συνέπειες των δασμών - Τι προδίδει το σχόλιο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σηματοδότησε με τις δηλώσεις του δύο μεγάλα πράγματα το περασμένο Σαββατοκύριακο στο μέτωπο των δασμών.

Το ένα είναι ότι πιέζει για την πλήρη επιβολή δασμών στον Καναδά και το Μεξικό τον επόμενο μήνα, παρά τις οικονομικές συνέπειες που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους - και παρά τις δύο μήνες καθυστερήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι ζητά υπομονή για μία μη δημοφιλή ιδέα του.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να οδηγηθούν οι ΗΠΑ σε ύφεση.

Αλλά πάνω από όλα είναι αυτό το απλό γεγονός: είναι απίθανο ο αμερικανικός λαός να είναι τόσο υπομονετικός όσο του ζητάει.

Όταν ρωτήθηκε για την προοπτική ύφεσης από την παρουσιάστρια του Fox News, Μαρία Μπαρτιρόμο, ο Τραμπ δεν το απέκλεισε. Είπε ωστόσο: «Μισώ να προβλέπω τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολύ μεγάλο».

Ο Τραμπ ενθάρρυνε τους ανθρώπους να έχουν μία πιο μακροπρόθεσμη σκέψη, επικαλούμενος ακόμη και την Κίνα.

«Κοίτα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να οικοδομήσω μια δυνατή χώρα. Δεν μπορείτε πραγματικά να παρακολουθήσετε το χρηματιστήριο», είπε ο Τραμπ. «Αν κοιτάξετε την Κίνα, έχουν μια προοπτική 100 ετών. Έχουμε το ένα τέταρτο. Πηγαίνουμε κατά τέταρτα (σ.σ. εννοεί κατά 25 χρόνια)».

Αυτή είναι μια αρκετά ενδεικτική σύγκριση. Όποια και αν είναι τα οφέλη μιας πιο μακροπρόθεσμης προσέγγισης, αυτό είναι πιο πρακτικό σε μια χώρα που καταπνίγει τη διαφωνία. Ο Τραμπ πρέπει να αντιμετωπίσει πιθανές αντιδράσεις από τον αμερικανικό λαό που θα μπορούσαν να βλάψουν τις πολιτικές προοπτικές του.

Και υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα δώσουν στον Τραμπ αυτό που ζητά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ελάχιστοι Αμερικανοί ζητούν πραγματικά αυτούς τους δασμούς. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι Αμερικανοί αντιτίθενται στους δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό με διαφορά 2 προς 1.

Αλλά περισσότερο από αυτό, η υποστήριξη που υπάρχει φαίνεται εξαιρετικά ρευστή. Μια δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι μόλις το 14% των Αμερικανών υποστήριξε σθεναρά την έννοια των δασμών ή φόρων στα εισαγόμενα αγαθά από άλλες χώρες. Για τους δασμούς στον Καναδά και στο Μεξικό, ήταν 12% και 15%, αντίστοιχα.

Αυτό είναι μόνο 1 στους 7 Αμερικανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν σθεναρά την ιδέα του Τραμπ. Ακόμη και μέσα στη βάση του Τραμπ, η υποστήριξη είναι σιωπηλή. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο 3 στους 10 Ρεπουμπλικάνους υποστήριξαν σθεναρά τους δασμούς.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, ενώ είναι εύλογο ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να πειστούν για την ορθότητα της απόφασης, ειδικά η βάση του Τραμπ, εμφανίζονται αρκετά δύσπιστοι.

Σε γενικές γραμμές, η αντιστάθμιση με τους δασμούς είναι ότι αν και είναι πληθωριστικοί, μπορούν να αναζωογονήσουν την εγχώρια βιομηχανία κάνοντας τα αμερικανικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά με ξαφνικά υψηλότερες τιμές εισαγωγών. Λόγου χάρη, εάν η ξυλεία από τον Καναδά γίνει πιο ακριβή επειδή φορολογείται με υψηλότερο συντελεστή, η αγορά θα είναι καλύτερη για την αμερικανική ξυλεία.

Αλλά αυτή η διαδικασία αναζωογόνησης της αμερικανικής βιομηχανίας, όπως σημειώνει ο Τραμπ, απαιτεί χρόνο. Και οι Αμερικανοί δεν βλέπουν είναι τόσο υπομονετικοί το φως στο τέλος του τούνελ.

Δηλαδή:

- Μια δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι μόλις το 35% των Αμερικανών δήλωσε ότι οι δασμοί στον Καναδά, την Κίνα και το Μεξικό θα βοηθούσαν τους κατασκευαστές των ΗΠΑ. Το 43% είπε ότι θα προέκυπτε πρόβλημα.

- Μόλις το 31% είπε ότι οι δασμοί θα βοηθούσαν τους Αμερικανούς εργαζόμενους, ενώ το 46% είπε ότι οι δασμοί θα τους βλάψουν ενεργά.

Και πάλι, η έλλειψη ενθουσιασμού είναι εμφανής. Η ιδέα ότι αυτό θα βοηθήσει τελικά την αμερικανική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας, επειδή κερδίζει χρόνο στον Τραμπ. Αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι θα είναι έτσι. Η δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos από αυτόν τον μήνα έδειξε ότι μόλις το 10% συνολικά -και μόλις το 20% των Ρεπουμπλικανών- συμφώνησαν σθεναρά ότι οι δασμοί θα ήταν καλοί για τους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Κάτι που μας φέρνει στον τελευταίο λόγο για τον οποίο αυτό το παιχνίδι φαίνεται να είναι σε ασταθές έδαφος: Αυτό για το οποίο οι άνθρωποι πείθονται όλο και περισσότερο είναι το βραχυπρόθεσμο μειονέκτημα.

Η δημοσκόπηση Post-Ipsos έδειξε ότι περίπου 7 στους 10 Αμερικανούς περιμένουν ότι οι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων που καταναλώνουν.

Αυτή είναι μια πραγματική μάγισσα για την από καιρό υποσχεθείσα δασμολογική εκστρατεία του Τραμπ. Το ερώτημα είναι όλο και πιο έντονο για το αν και κατά πόσο είναι πολιτικό κεφάλαιο και αν οι συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι, είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε αυτό. Γιατί μπορεί να είναι πολλά.

