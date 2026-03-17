Ίδια μέθοδος, ένα κρίσιμο λάθος, ίδιο αποτέλεσμα... Η εξουδετέρωση του Αλί Λαριτζανί, του σκιώδους ηγέτη -κατά πολλούς- του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν η κίνηση-ματ του άξονα Ισραήλ-ΗΠΑ, σε μία στιγμή που ολοένα και αυξάνονταν οι εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος εξελίσσεται όπως είχαν υπολογίσει -τουλάχιστον όσο εύκολα είχαν υπολογίσει- ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν τις ίδιες μονάδες και την ίδια μεθοδολογία, που χρησιμοποίησαν για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων στο Ιράν, το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, στην Τεχεράνη.

Χρειάστηκε, όμως, το κρίσιμο λάθος απο τον Αλί Λαριτζάνι. «Ένα λάθος αλαζονείας», υποστηρίζουν κάποιοι στο Ιράν, σε κάθε περίπτωση όμως, ένα λάθος που κόστισε την ίδια τη ζωή του.

Το κομβικό σημείο ήταν η δημόσια εμφάνιση στους δρόμους της Τεχεράνης, του Αλί Λαριτζανί. Είναι η στιγμή που εντοπίζεται και μπαίνει στο στόχαστρο της παρακολούθησης ο επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.

Από τη στιγμή εκείνη, Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν «λοκάρει» και παρακολουθούν με δορυφόρους, τηλεπικοινωνίες και με φυσικά πρόσωπα στο έδαφος, τον Αλί Λαριτζανί.

Οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν ακριβώς τις ίδιες μονάδες και την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησαν στο σχέδιο εξόντωσης του Αλί Χαμενεΐ.

Όταν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι ο Αλί Λαριτζανί βρίσκεται στο σπίτι του με τον γιο του, τότε αμέσως δόθηκε η εντολή από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινήσει η επιχείρηση εξόντωσης.

Μία επιχείρηση που εκδηλώθηκε συντονισμένα με τις ΗΠΑ. Με κτυπήματα σε πολλά σημεία για αντιπερισπασμό, πριν το καίριο πλήγμα από το F-35, το οποίο στέρησε τη ζωή στον Αλί Λαριτζανί.

Προκειμένου να πάντα να γίνουν με απόλυτη ακρίβεια σε τόπο και χρόνο, χρησιμοποιήθηκαν πολύ προηγμένα δορυφορικά συστήματα, τα οποία καθοδήγησαν τους πιλότους που εκδήλωσαν την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

