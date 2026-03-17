Νετανιάχου: Εξουδετερώσαμε τον Λαριτζανί - Υπονομεύουμε το καθεστώς, υπάρχουν πολλλές εκπλήξεις ακόμα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» ανώτατα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Λαριτζανί και διοικητή των Μπασίτζ, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Netanyahu: “We are undermining the Ayatollah regime in hopes of giving people the opportunity to overthrow it”



“It won’t happen immediately, and it won’t be easy. But if we remain persistent, we will give them the chance to take their destiny into their own hands,” the Israeli… https://t.co/D9F29Fm6Ry pic.twitter.com/fEkG60ORlr March 17, 2026

«Σήμερα το πρωί εξουδετερώσαμε τον Αλί Λαριτζανί. Ο Αλί Λαριτζανί είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που είναι η συμμορία των συμμοριών που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν. Εξουδετερώσαμε επίσης τον διοικητή των Μπασίτζ μαζί του, αυτοί είναι οι βοηθοί των κακοποιών, που σκορπούν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων του Ιράν εναντίον του πληθυσμού. Επιχειρούμε επίσης εκεί, επιχειρούμε από αέρος με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και με drones» αναφέρει στη δήλωσή του ο Νετανιάχου.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Υπονομεύουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το απομακρύνει. Αυτό δεν θα συμβεί αμέσως, ούτε εύκολα. Αλλά αν επιμείνουμε σε αυτό, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

«Ταυτόχρονα, βοηθάμε τους Αμερικανούς φίλους μας στον Κόλπο. Μίλησα εκτενώς χθες με τον πρόεδρο Τραμπ για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Αεροπορίας και του Ναυτικού μας, καθώς και μεταξύ εμένα και του προέδρου Τραμπ και των συνεργατών του. Θα βοηθήσουμε τόσο με έμμεσες επιθέσεις, που δημιουργούν τεράστια πίεση στο ιρανικό καθεστώς, όσο και με άμεσες ενέργειες. Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις. Θα διεξαγάγουμε πόλεμο με τεχνάσματα. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα τα τεχνάσματα εδώ, αλλά σας λέω: υπάρχουν πολλά» σημειώνει ο Νετανιάχου.

«Τώρα, σε ένα άλλο σημείο: το πιο σημαντικό πράγμα για να κερδίσεις έναν πόλεμο είναι η αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα των ηγετών, αποφασιστικότητα των διοικητών, αποφασιστικότητα του λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε και θα πετύχουμε, με τη βοήθεια του Θεού», καταλήγει ο Ισραηλινό πρωθυπουργός.



Πηγή: skai.gr

