Ισραήλ: Δημόσια προτρέπει σε εξέγερση, ιδιωτικά φοβάται «σφαγή» διαδηλωτών στο Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε Αμερικανούς διπλωμάτες ότι Ιρανοί διαδηλωτές «θα σφαγιαστούν» αν κατέβουν στους δρόμους

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ιρανική αντιπολίτευση έχει αλλάξει από την έναρξη του πολέμου

H ανθεκτικότητα του καθεστώτος αποτελεί μία από τις μεταβλητές που φαίνεται να υποτιμήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε Αμερικανούς διπλωμάτες ότι Ιρανοί διαδηλωτές «θα σφαγιαστούν» αν κατέβουν στους δρόμους κατά της κυβέρνησής τους, παρότι το Ισραήλ καλεί δημόσια σε λαϊκή εξέγερση, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είδε η Washington Post.

Το τηλεγράφημα, που διακινήθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ την Παρασκευή, μετέφερε την ισραηλινή εκτίμηση ότι το καθεστώς στο Ιράν «δεν καταρρέει» και είναι διατεθειμένο να «πολεμήσει μέχρι τέλους», παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και τη συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το καθεστώς σκότωσε χιλιάδες κατά τη διάρκεια εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων νωρίτερα φέτος. Εάν μεγάλος αριθμός Ιρανών επιστρέψει στους δρόμους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι «ο λαός θα σφαγιαστεί», καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, η κύρια στρατιωτική δύναμη του Ιράν, «έχουν το πάνω χέρι», σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Η αυθεντικότητα του εγγράφου επιβεβαιώθηκε από δύο αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παρά τη ζοφερή πρόβλεψη, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν σε μια λαϊκή εξέγερση και κάλεσαν τις ΗΠΑ να προετοιμαστούν για την υποστήριξη των διαδηλωτών εάν αυτό συμβεί.

Το τηλεγράφημα συνοψίζει πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και ανώτερων στελεχών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Έρχεται σε μια στιγμή που ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την αρχαία περσική γιορτή της «Φεστιβάλ της Φωτιάς», γνωστό ως Chaharshanbe Suri.

Η Νάργκες Μπατζόγκλι, ειδική για το Ιράν στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι εδώ και καιρό επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις του Ισραήλ και ότι τα αντικρουόμενα μηνύματα που αποτυπώνονται στο τηλεγράφημα θα εκληφθούν από πολλούς ως κυνικά, που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της ζωής των Ιρανών.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα νιώσουν βαθιά προδομένοι από αυτή την εκτίμηση», είπε.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «επικεντρωμένο στην εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος προς όφελος όλων».

«Οι Ιρανοί έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους κατεβαίνοντας στους δρόμους ξανά και ξανά, ακόμη και μόλις τον περασμένο Ιανουάριο», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της. «Υπάρχουν ομάδες της αντιπολίτευσης που εργάζονται ανεξάρτητα εδώ και χρόνια για την ανατροπή του καθεστώτος».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους εντός του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών υποδομών, αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων, αστυνομικών τμημάτων και σημείων ελέγχου που έχουν στηθεί από παραστρατιωτικές δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, γνωστές ως Μπασίτζ.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την πρώτη ημέρα των επιθέσεων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του «θα πλήξει σκληρά το τρομοκρατικό καθεστώς και θα δημιουργήσει συνθήκες που θα επιτρέψουν στον γενναίο ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό αυτού του δολοφονικού καθεστώτος». παρόμοια έκκληση έκανε και την περασμένη εβδομάδα.

Άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η επίθεση στο Ιράν αποτελεί επιτυχία ακόμη και αν δεν πραγματοποιηθεί λαϊκή εξέγερση. «Κάθε ημέρα που αποδυναμώνουμε αυτό το καθεστώς είναι κέρδος για το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο Ζεέβ Έλκιν, μέλος του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, σε συνέντευξή του στην ισραηλινή τηλεόραση.

Η Σουζάν Μαλόνεϊ, ειδική για το Ιράν και αντιπρόεδρος του Brookings Institution, επισήμανε ότι η ευαλωτότητα των άοπλων διαδηλωτών στο Ιράν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Ο ιρανικός λαός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σοβαρό κίνδυνο από το καθεστώς και θα ήταν δυστυχές να χρησιμοποιηθεί ως πιόνι σε μια προσπάθεια περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης», δήλωσε.

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η ιρανική αντιπολίτευση έχει αλλάξει από την έναρξη του πολέμου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέτρεψε τους Ιρανούς να «πάρουν τον έλεγχο της κυβέρνησής τους», όμως πρόσφατα αναγνώρισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν θα σκοτώσουν διαδηλωτές αν βγουν στους δρόμους.

«Έχουν κυριολεκτικά ανθρώπους στους δρόμους με πολυβόλα, που πυροβολούν κόσμο αν επιχειρήσει να διαδηλώσει», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο για ανθρώπους που δεν έχουν όπλα», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για το τηλεγράφημα, που διέρρευσε, ανέφερε ότι ο Τραμπ «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπινο πόνο πουθενά, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, όπου το τρομοκρατικό καθεστώς σκότωνε διαδηλωτές πριν από την παρέμβαση του προέδρου και πλέον στοχοποιεί αμάχους σε όλη την περιοχή».

Η αντίδραση του καθεστώτος στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που προκλήθηκαν από οικονομική κακοδιαχείριση και αυταρχικές πρακτικές, οδήγησε σε σκληρή καταστολή που καταδικάστηκε από μεγάλο μέρος της Δύσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν επίσης ότι πλέον δεν επιδιώκουν την ανατροπή του βαθιά εδραιωμένου θεοκρατικού και στρατιωτικού κατεστημένου του Ιράν.

Παρότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, η ανθεκτικότητα του καθεστώτος αποτελεί μία από τις μεταβλητές που φαίνεται να υποτιμήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ στον πόλεμο που διανύει την τρίτη εβδομάδα του χωρίς να διαφαίνεται τέλος.

Τη Δευτέρα, κορυφαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Τραμπ να στείλουν πολεμικά πλοία για να συμβάλουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο το Ιράν έχει αποκλείσει από την έναρξη του πολέμου, αυξάνοντας τις τιμές ενέργειας και τους φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Το Ισραήλ εκτιμούσε ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν τον περασμένο μήνα θα προκαλούσε «μεγαλύτερο χάος» στο καθεστώς, σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην ικανότητά της να συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones «όπου θέλει», όπως ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε Αμερικανούς διπλωμάτες.

Η Μαλόνεϊ δήλωσε ότι την εξέπληξε το γεγονός ότι το Ισραήλ υποτίμησε την ανθεκτικότητα του καθεστώτος. «Αυτή η λανθασμένη εκτίμηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένης της εντυπωσιακής διείσδυσης των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στο Ιράν», ανέφερε. «Βρίσκεται προφανώς στη ρίζα της στρατηγικής αστοχίας στην οποία οδηγήθηκαν από κοινού Ισραήλ και ΗΠΑ».

Παρά τις αναφορές ότι ο γιος και διάδοχος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «παραμένει στην εξουσία» και είναι «πιο ευθυγραμμισμένος» με τους σκληροπυρηνικούς των Φρουρών της Επανάστασης από ό,τι ήταν ο πατέρας του. Εκτίμησαν ότι το καθεστώς ενδέχεται να μετριάσει τη στάση του αν σκοτωθεί και ο νέος ανώτατος ηγέτης, αλλά σημείωσαν ότι παραμένει «αμετακίνητο» και θα πρέπει να «ανατραπεί εκ των έσω».

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή των Μπασίτζ, μιας δύναμης που εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 1 εκατομμύριο μέλη, καθώς και τον επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Το Ιράν έχει χρηματοδοτήσει ένοπλες οργανώσεις και πολιτικά κινήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή που είναι εχθρικά προς το Ισραήλ, όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη. Η επιμονή του Ισραήλ να επιδιώκει εξέγερση στο Ιράν, ανεξαρτήτως των απωλειών, εντάσσεται σε μια μακροχρόνια στρατηγική πρόκλησης «κατακερματισμού του Ιράν» και «κατάρρευσης του κράτους», σύμφωνα με την ειδικό Μπατζόγκλι.

«Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι να δημιουργηθούν περισσότερες συνθήκες όπου τα όπλα του κράτους στρέφονται εναντίον του πληθυσμού», δήλωσε. «Ο στόχος δεν είναι η δημιουργία μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας για τον ιρανικό λαό. Είναι η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ κοινωνίας και κράτους».

Πηγή: The Washington Post

