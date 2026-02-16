Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη για σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, με την αιτιολογία ότι ο ομόλογός του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν αντιμετωπίζει «ένα πρόβλημα υγείας».

Ωστόσο, τα Εμιράτα δεν έχουν αναφέρει τυχόν πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο 64χρονος ηγέτης τους. Επίσης, το γραφείο του προέδρου Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, γνωστού ως MBZ, δημοσίευσε φωτογραφίες το Σάββατο το βράδυ που τραβήχτηκαν την ίδια ημέρα, και τον δείχνουν να χαμογελά και να φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του δίπλα στον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Το μήνυμα της τουρκικής προεδρίας, που σβήστηκε από το Χ σχεδόν αμέσως

«Ο πρόεδρός μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο (πρόεδρος) Αλ Ναχιάν και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση», έγραψε η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας το βράδυ της Κυριακής στην πλατφόρμα X. Το μήνυμα διαγράφηκε γρήγορα αλλά το Γαλλικό Πρακτορείο κράτησε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Στο μήνυμα των τριών παραγράφων, το οποίο μετέδωσαν αμέσως τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η τουρκική προεδρία διευκρίνιζε ότι ο Ερντογάν «θα μετέβαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί την κατάλληλη στιγμή».

Το μήνυμα έκτοτε διαγράφηκε από τους λογαριασμούς στην πλατφόρμα X της τουρκικής προεδρίας και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT απέσυρε από το άρθρο του για την αναβολή της επίσκεψης του Ερντογάν στο Αμπού Ντάμπι την αναφορά στο «πρόβλημα υγείας» που υποτίθεται αντιμετωπίζει ο πρόεδρος των Εμιράτων.

Η τουρκική προεδρία δημοσίευσε νέο μήνυμα το βράδυ της Κυριακής στο X, τονίζοντας ότι «οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι η συνάντησή τους αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία», χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και τα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σύμφωνα με τα κοινά τους συμφέροντα και το κοινό όφελος των δύο λαών. Οι ηγέτες επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να εμβαθύνουν τις σχέσεις ΗΑΕ-Τουρκίας με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στις συνεργασίες ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Πρόεδρος των ΗΑΕ Αλ Ναχιάν αντιμετώπισαν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και τις εργασίες που έχουν αναληφθεί σχετικά με αυτές τις εξελίξεις» αναφέρει ακόμα η τουρκικής προεδρία.

Σε επικοινωνία που είχε μαζί τους, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν έλαβε απάντηση ούτε από την τουρκική προεδρία ούτε από τις αρχές των Εμιράτων.

