Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «ανησυχητική» μια έκθεση πέντε Ευρωπαίων συμμάχων που κατηγορεί τη Ρωσία ότι σκότωσε τον επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδεις βατράχους-βέλη, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει λόγο να την αμφισβητήσει.

«Προφανώς γνωρίζουμε την έκθεση. Είναι μια ανησυχητική έκθεση. Γνωρίζουμε την υπόθεση του Ναβάλνι και βεβαίως... δεν έχουμε κανέναν λόγο να την αμφισβητήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Μπρατισλάβα, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Σλοβακία.

Σε κοινή τους δήλωση, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία ανέφεραν το Σάββατο ότι οι αναλύσεις δειγμάτων από τη σορό του Ναβάλνι «επιβεβαίωσαν οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και δεν απαντάται φυσικά στη Ρωσία.

Η ρωσική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Ναβάλνι ενώ κρατούνταν σε αποικία καταναγκαστικής εργασίας στην Αρκτική πριν από δύο χρόνια, απέρριψε τις τελευταίες κατηγορίες ως «δυτική προπαγανδιστική απάτη», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσχώρησαν στη δήλωση, ο Ρούμπιο απάντησε ότι επρόκειτο για πρωτοβουλία των συγκεκριμένων χωρών.

«Αυτές οι χώρες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Το συντόνισαν μεταξύ τους. Εμείς επιλέξαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Απλώς δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία. Μερικές φορές οι χώρες προχωρούν μόνες τους με βάση τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει», είπε.

«Δεν αμφισβητούμε ούτε ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με αυτές τις χώρες για το θέμα. Αλλά ήταν δική τους έκθεση και εκείνες τη δημοσιοποίησαν», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Ναβάλνι πέθανε σε αποικία φυλακών στην Αρκτική τον Φεβρουάριο του 2024, αφού είχε καταδικαστεί για εξτρεμισμό και άλλες κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος αρνιόταν.

Πηγή: skai.gr

